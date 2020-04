Perhon kunta käynnistää yt-neuvottelut

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Perhon kunta käynnistää koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan takia.

Neuvottelut alkavat 15.4. ja ne on tarkoitus saada päätökseen 29.4. mennessä. Tavoitteena on selvittää eri vaihtoehdot tilanteessa, jossa työ on poikkeustilan takia paikoin vähentynyt tai loppunut kokonaan.

Osalle työntekijöistä on löytynyt jo korvaavaa tekemistä. Esimerkiksi osa lähihoitajakoulutuksen saaneista koulunkäynnin ohjaajista ja lastenhoitajista on siirtynyt Soiten palvelukseen vähintään kolmen viikon ajaksi 6.4.2020 alkaen.

Mikäli vaihtoehtoista työtä ei löydy, työnantajalla on mahdollisuus keskeyttää palkanmaksu 14 päivän jälkeen. Jos työ on vähentynyt, myös osa-aikainen lomauttaminen on mahdollista.

Maanantaina kokoontunut Perhon kunnanhallitus valtuutti johtoryhmän laatimaan neuvotteluesityksen sekä ilmoittamaan te-toimistolle neuvottelujen alkamisesta. Hallitus nimesi yhteistoimintaneuvotteluihin edustajikseen kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden lisäksi oman puheenjohtajistonsa.