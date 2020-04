Lukijan mielipide: Lapset saavat liikkua – Jos kiukkuaa neljän seinän sisällä ei luovuutta synny

Virpomisen myötä on tullut lehtien mielipidepalstoille kirjoituksia, joissa halutaan kieltää koko asia. Kipakoita kirjoituksia jaetaan myös lehtijuttujen kommenteissa kirjoittajat kätkeytyvät nimimerkin taakse.

Joistakin on selviää, että kyseessä on vanhus. Miksi jutuissa ja kommenteissa nimitellään lapsia rumasti "penskoiksi tai mukuloiksi." Sättivän tyylin kanssa näistä jutuista tulee ikäviä luettavia. Jos tällainen tyyli ja nimittely kohdistuisi ihonvärin, rodun tai eettisen katsomuksen vähemmistöryhmään, silloinhan kyse on vihapuheesta, joista saa sakkotuomion.

Kuinka voimme odottaa näiltä lapsilta kunnioittavaa käytöstä vanhuksia kohtaan, jos heitä kohdellaan näin. Kohta nämä lapset ovat murrosiässä, miten odotatte heidän sitten käyttäytyvän.

Jos me elämme vielä parikymmentä vuotta, lapset ovat työelämässä ja heidän palkastaan pidätetään eläkemaksut, joilla meidän eläkkeet maksetaan. "Älä pure ruokkivaa kättä."

Lapsilta meinataan kieltää virpominen. Asiaan löytyy luovia ratkaisuja. Jos kiukkuaa neljän seinän sisällä ei luovuutta synny.

Ulkona liikkuminen ei ole kielletty. Päinvastoin siihen kehotetaan. Lapsille se on tärkeää ja luonnollista. Painetta syntyy myös perheissä, kun ei ole koulua ja koko perhe kotona. Aion laittaa nallen portaalle korin täynnä suklaamunia.