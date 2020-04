Lukijan mielipide: Pysähdytään ja ajatellaan – Maailmamme on vetänyt vähän happea keuhkoihinsa

Meissä ihmisissä on niitä jotka elävät tätä aikaa, ja toisia jotka katsovat vielä menneeseen aikaan. Mutta kuinka monella meistä on ajatusta, mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Pentti Linkolan mielipiteet siitä mihin nykyinen elämänmeno johtaa, sai paljon arvostelua. Tämä ilmaston muuttuminen jo nähtävälläkin tavalla on saanut monet ajattelemaan, ovatko ihmiset toiminnallaan tuhoamassa tämän maapallomme ilmastoa. Sitä ei voi kukaan enää kieltää, etteikö se olisi muuttunut.

Kysymys joka voidaan meille kaikillekin asettaa: onko ihmisen ahneudella mitään rajaa? Linkola näki jo tämän puolen meissä ihmisissä ja se ilmenee niin monella eri tavalla. Kaikki tähtää tehokkuuteen ja sen kautta tuottavuuteen. Mutta yksi kohta joka on tullut usein mieleeni, on lasten jääminen vaille todellista lapsuutta. Nyt jo lähtökohta on kasvattaa ihmisistä mahdollisimman tuottava yksilö yhteiskunnan rattaisiin. Tälläkin kehityssuunnalla on omat seuraukset, jotka on jo nyt nähtävissä.

Jos jotakin hyvää tästä vallitsevasta koronasta voidaan löytää, on se ainakin laittanut monet pysähtymään ja ajattelemaan. Ehkä nämä Linkolan radikaalit mielipiteet ihmisen ahneudesta, panevat meidät miettimään, mihin tämä viimein johtaa. On hyvä, että on tällaisia jotka näkevät jo tulevaisuuteen. Tuskin ihmiset tulevat muuttumaan ja kehitys menee joka alalla eteenpäin.

Maailmamme on vetänyt vähän happea keuhkoihinsa. Ollaanko sitä niin kuin koirat, jotka odottavat häkistä irralleen pääsemistä. Sitten on vapaus mennä ja tulla. Ymmärretään paremmin.