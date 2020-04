Haapajärvi ottaa käyttöön lounasrahan kotona opiskeleville peruskoululaisille

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

HAAPAJÄRVI

Haapajärven kaupunki aloittaa koko henkilökuntaansa käsittävät yt-neuvottelut, jotka koskevat 389 henkilöä. Neuvottelut voivat johtaa eri mittaisiin lomautuksiin tehtäväkuvasta riippuen. Työntekijöiden edustajien kanssa käytävät keskustelut kestävät kuukauden ja ensimmäiset lomautukset voivat alkaa vasta 11. toukokuuta. Lomautukset ajoittuvat 11.5.-30.6 väliselle ajalle.

Haapajärven kaupunginhallitus ilmoitti yt-neuvotteluiden alkamisesta tiistaina illalla pitämässään kokouksessa. Prosessi etenee siten, että toimialueiden johtajat kartoittavat toimialueiden mahdollisuudet osallistua lomautuksiin ja informoivat asiasta työntekijöiden edustajille. Neuvottelut johtuvat parhaillaan vallitsevasta korona-tilanteesta, joka on leikannut kaupungin tuloja ja toisaalta sulkenut useita kaupungin palveluita.

Auttaakseen kotona opiskelevia oppilaita kaupunginhallitus päätti aloittaa lounasrahan maksaminen peruskoulussa opiskelevien 0-9-luokkalaisten perheille. Lounasraha on maksusitoumus, ja sitä voidaan käyttää elintarvikkeiden ostoon.

Takautuvasti Haapajärvi maksaa kotiruokailusta maaliskuulta 20 euroa ja huhtikuulta 40 euroa oppilasta kohti. Pääosa Haapajärvenkin oppilaista opiskelee kotioloissa etänä.

Haapajärven kaupunginhallitus päätti myös kaupunginjohtaja Juha Uusivirran sijaisuuksista. Haapajärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja on jatkanut Uusivirran virkavapautta vuoden loppuun.

Vs. kaupunginjohtajana vuoden loppuun toimii talous- ja hallintojohtaja Unto Vesamäki. Hänen sijaisenaan on puolestaan sivistystoimenjohtaja Veijo Tikanmäki. Lisäksi kaupunki maksaa tehtävien lisääntymisestä palkanlisää hallintosihteerille, tekniselle johtajalle ja sivistysjohtajalle. Kaupunki harkitsee talousasioiden hoitamiseen ulkopuolista viran- tai toimenhaltijaa. Siitä päättää kaupunginhallitus myöhemmin.

Kaupunginhallituksen jäsen Matti Viitala (ps.) esitti kaupunginjohtajan sijaisuuden palkkaamiseen ulkopuolista sijaista. Häntä ei kannatettu joten esitys raukesi. Viitala jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.