Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Yrittäjien riveissä tämän hetkiset koronavirukseen liittyvät huolenaiheet kulminoituvat kahteen asiaan, sanoo yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Olli Lindkvist.

Ensimmäinen huolenaihe on yrittäjien mukaan liian vähäinen koronavirustestaaminen.

– Iso huoli on siitä, ettei alueella edelleenkään testata sairastuneita riittävästi. Se on yrityksille ongelmallista, kun työntekijöitä joudutaan laittamaan kotiin kahdeksi viikoksi ihan vain varmuuden vuoksi ja se käy kalliiksi, Lindkvist perustelee.

Hän sanoo olevansa tietoinen siitä, että yksityisen terveysjätin tarjoama testikontti tekee koronavirustestejä Kokkolassakin, mutta 300 euron testimaksu testattavaa kohti on tuntuva rahasumma yrityksille.

– Ilmeisesti Soitella ei ole riittävästi rahaa testauksiin.

Ihmetystä yrittäjien riveissä aiheuttaa Lindkvistin mukaan myös se, ettei Kokkolan kaupunki ole huojentanut alueen yritysten taloustilannetta tulemalla selkeämmin vastaan vuokrakustannuksissa.

Kokkolan kaupunki on tiedotti huhtikuun alussa, että kaupungin omistamien tilojen huhti-toukokuun vuokrille voidaan myöntää lykkäystä siten, että vuokrat kuitenkin maksettaisiin tämän vuoden aikana.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Se on surettanut, ettei kaupunki anna mitään vuokra-alennuksia siitä huolimatta, että esimerkiksi yksityiset firmat, pankit ja vakuutusyhtiöt ovat antaneet alennuksia. Yksityisihmiset saavat lainanlyhennysvapaata ja varmasti sitä saisi kaupunkikin. Pidän aika ihmeellisenä tätä linjaa ja olen koettanut puhua asiasta, mutta puhe on mennyt kuuroille korville, Lindkvist sanoo.

Kokkolassa yrittäjien tilanne koronakriisin keskellä on aivan yhtä kirjava kuin se on muuallakin maassa. Palveluyritykset ja kivijalkakaupat ovat erittäin vaikeassa tilanteessa kaupankäynnin pysähdyttyä. Teollisuudessa tilanne on parempi.

– Meillä esimerkiksi oli tilauskantaa ennalta olemassa ja niitä olemme nyt tehneet koko ajan. Mutta alihankintaketjut tökkii paikoitellen ja siten teollisuuskin alkaa tökkiä. Alihankintaketjut ovat jo monin paikoin globaaleja, Linex-Boat Oy:n toimitusjohtajana toimiva Lindkvist sanoo.

1990-luvun laman kokenut Lindkvist sanoo, että yritysten mahdolliset konkurssit alkavat näkyä aikaisintaan puolen vuoden päästä.

– Todellinen tilanne nähdään vasta tuolloin. Valtio kuitenkin myönsi työmarkkinatukea yrittäjillekin, joten siitä varmasti on hyötyä esimerkiksi kampaamoalalla. Muitakin tukia on saatavilla ja täytyy toivoa, että yrittäjät saavat rahaa ennen kuin tilanne menee ikäväksi.

Lindkvist sanoo, että koronakriisi voi muuttaa yrittäjiä.

– Kun aikanaan aloitin, minulle yksi vanha yrittäjä antoi neuvon: "Kassa, kassa ja kassa". Vakavaraisuus on ainoa keino varautua ja voi olla, että tämän myötä vanhat arvot, kuten säästäväisyys, on jälleen hieman nousussa.

Eniten Lindkvist kuitenkin kantaa huolta siitä, ettei 1990-luvun alun lamaa toistuisi kaikessa synkkyydessään.

– Velkasaneerausjärjestelyjä olisi kevennettävä huomattavasti ainakin väliaikaisesti, jotta hyviä yrityksiä ja yrittäjiä ei menisi konkurssiin samalla tavalla kuin 30 vuotta sitten. Osa heistä on vieläkin varattomia ja jotkut heistä jopa päättivät päivänsä.