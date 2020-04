Portugalilainen LAB on edullinen, runsasmakuinen liharuuan viini

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

LAB Reserva Touriga Nacional Cabernet Sauvignon Syrah 2017, Portugali, 9,88 €.

Jokaisen koiranomistajan suosikkiviini LAB pitää yhä pintansa edullisena portugalilaisena. Etiketissä tunnistaa labbiksen ja punaviini on ollut vuodesta toiseen maukas ja hyvä. Tosin en ole itse sitä maistanut pitkään aikaan, joten on syytä tarkistaa pitävätkö nämä oletukseni vielä paikkansa.

Tuoksu on edelleen jämäkkä, hapankirsikkaa ja hillomaista mustaherukkaa, hieman makeahko aromi. Muutenkin marjaisuus on vahvasti esillä, vaikka siitä on vaikea eritellä erillisiä makuja.

Kolmen rypäleen yhdistelmä on hieman poikkeava, yksi kotoperäinen ja kaksi yleistä valtarypälettä tuottavat nuoreksi viiniksi runsaan makupaletin. Tummat marjat hallitsevat, hapokkuutta on tarpeeksi ja Syrahin mausteisuutta vielä loppumaussa. Mikä tärkeintä, makua on niin paljon, että viini pärjää hyvin liharuualle ja mausteille. Koeruokana oli pihviä ja salaattia. Pihvin kanssa meni sopusointuisasti, salaatin sitruunamehu taas tuhosi viinin aromit. Joten tämän viinin kanssa kannattaa pysyä tuhtien liharuokien puolella. Varsinkin alkava grillaussesonki tarvitsee juuri tämän tyyppisiä helppoja, mutkattomia ja runsasmakuisia punaviinejä.