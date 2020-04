Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä kiirehtii kuntia maksamaan yksinyrittäjille luvattua 2000 euron koronakorvausta mahdollisimman pian.

Alavieskassa lupaus aiotaan lunastaa. Kunnassa vain harmitellaan valtiolta saadun summan pienuutta, mutta tuki maksetaan silti täysimääräisesti niin kauan kuin sitä riittää.

– Ministeriön laskelmien mukaan saisimme vain 30 000 euroa Alavieskassa yksinyrittäjien tukeen. Se riittäisi täysimääräisesti jaettuna 15:lle yrittäjälle, kun tukikelpoisia yksinyrittäjiä on 62, Alavieskan kunnanjohtaja Kari Pentti kertoo.

Alavieskassa aiotaan hakea avustusvaroja ministeriöstä heti, kun se on mahdollista. Myöskään haun avaamisessa ei Pentin mukaan aiota viivytellä. Alavieskan hakemukset käsitellään Kalajoen elinkeinopalveluissa ja lopulliset päätökset tekee kunnanjohtaja viranomaispäätöksenä. Päätökset valmistellaan Kalajoella, koska Alavieska on ulkoistanut elinkeinojen kehittämisen Kalajoen kaupungille.

– Olemme pettyneitä valtion myöntämään avustussummaan. Se pitäisi olla ehdottomasti suurempi, vaikka kaikki eivät avustusta edes hakisi.

Yrittäjien Järkkälä toivoo kuntien maksavan täysimääräisen korvauksen yksinyrittäjille koronakriisistä tulleisiin tulomenetyksiin liiketoiminnassa.

– Jos kunnan saamat varat tähän tarkoitukseen loppuvat, niitä pitää hakea lisää. Avustussummia ei saa missään nimessä leikata, Järkkälä varoittaa.

Valtiovalta myönsi ensin 100 miljoonaa ja lisätalousarviossa 150 miljoonaa lisää yksinyrittäjien tukeen. Järkkälä toivoo, että kunnat avaavat koronatuen haun niin pian kuin mahdollista, hakevat tem:in rahoitusta viipymättä ja ovat heti valmiita, kun valtio on saanut oman byrokratiansa valmiiksi. Toimenpidettä säätävä asetus hyväksyttiin torstaina ja hakukaavakkeet ovat jo lähteneet kunnille.

Yksinyrittäjällä on oikeus hakea 2000 euroa tukea esimerkiksi toimistosta ja tiloista koituviin kustannuksiin. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin. Se on kertaluontoinen ja kattaa yrityksen kustannuksia maaliskuusta elokuun loppuun. Haku on avoinna tällä tietoa syksyyn saakka.