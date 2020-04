Suomalaisesta Koronan anatomia -podcast versioidaan Tansanian yhteisöradiolle – Tekijät haluavat katkoa valeuutisilta siipiä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomalaisvoimin tehty Koronan anatomia -podcast ilmestyy pian myös Tansaniassa. Kuunneltavassa podcastissa kerrotaan faktoihin ja tutkimustietoon perustuvaa tietoa Koronasta.

Tansaniassa koronaan liittyy paljon valeuutisia ja virheellistä tietoa, joita Suomessa tehdyllä ohjelmassa yritetään oikoa

– Tansaniassa Koronasta liikkuu poskettomia huhuja. Viimeisin kuulemani valeuutinen on, että virus johtuisi 5g-verkkoyhteyksistä, ohjelman tuottaja Markku Liukkonen sanoo.

Korona anatomia -ohjelmasta tehdään swahilinkielinen versio ja ohjelma lähetetään Tansanian yhteisöradioasemilla.

Suomesta asiantuntijahaastateltavana on Turun yliopiston bakteeriopin professori, ylilääkäri Pentti Huovinen. Tansanian puolella haastateltavista päättävät maan viranomaiset.

– Tansaniassa hallitus valvoo kaikkea koronaan liittyvää tiedonvälitystä. Kaikki levitettävä informaatio pitää hyväksyttää heillä ja he määräävät sopivan asiantuntijan haastateltavaksi ohjelmaan. Haastattelun tulee siellä päässä tekemään Tansanian yhteisöradioliiton viestintävastaava, Liukkonen selventää.

Tansanian radioaalloille ohjelma päätyi kun ohjelman käsikirjoittaja ja tuottaja Markku Liukkonen kuuli Itä-Afrikassa leviävistä koronaa koskevista valeuutisista.

Liukkonen päätti ryhtymä tuottamaan Tansaniaan paikallista versiota ohjelmasta. Nyt hankkeessa on mukana Suomen Lähetysseuran, Viestintä ja Kehitys -säätiön (Vikes), Suomen Podcastmedia sekä Tansanian yhteisömedialiitto Tadio.

– Olen tehnyt Vikesille hommia kymmenen vuotta Tansaniassa. Omien kontaktieni kautta kuulin, että Itä-Afrikassa ja maailmalla ylipäätään liikkuu paljon huhuja ja väärää tietoa koronasta. Ajattelin, että tällainen faktapaketti voisi nyt olla paikallaan, Liukkonen toteaa.

Koronan anatomia nousi Suomessa pian julkaisunsa jälkeen podcastalusta Suplan kuunnelluimmaksi ohjelmaksi.

Ohjelmalla oli liki satatuhatta kuuntelijaa. Tansaniaan vietynä kuulijaluvut saattavat nousta jopa yli kymmeneen miljoonaan.

– Tansaniassa ohjelma jaellaan Tansanian yhteisöradioliiton kautta. Liitolla on siellä yhteensä 34 yhteisöradioasemaa, jotka tavoittavat yhteensä yli 10 miljoonaa ihmistä eli joka kuudennen tansanialaisen. Yhteisöradiot toimivat yleensä maaseudulla ja ovat siellä usein ainut tiedonsaantikanava, Liukkonen sanoo.

Koronan anatomia -ohjelman tansanialaisessa versiossa puhutaan maan molempia virallisia kieliä eli englantia ja swahilia.

Suomen Podcastmedian vastaavan tuottajan Joona Haaralan mukaan Koronan anatomiassa on kiinnitetty erityistä huomiota faktojen tarkistamiseen.

Ohjelman suosio kertoo Haaralan mukaan siitä, että ymmärrettävälle lääkäripuheelle on nyt huutava kysyntä.

– Tässä luodaan tulevaisuuden mallia sille, miten asiallista informaatiota pystytään tehokkaasti jakelemaan kehittyvissä maissa. Se käy helposti ja nopeasti, kun verkostot ovat jo valmiiksi olemassa, Haarala toteaa.

Suomalaisessa Koronan anatomia -podcastissa on viisi jaksoa, mutta tansanialaisessa versiossa jaksoja on neljä. Ohjelman sisältöä on muokattu myös vastaamaan paremmin paikallisia tarpeita.