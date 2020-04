Suojainhankinoista tehty kolme kantelua – Oikeuskansleri: "HVK:n selvitettävä tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden suhteessa ilmenneet epäselvyydet"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) suojavarustehankinnoista on tehty ainakin kolme kantelua, kertoo oikeuskansleri Tuomas Pöysti Lännen Medialle.

Kantelut koskevat Huoltovarmuuskeskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön menettelyä asiassa.

Kantelut ovat tulleet kiirastorstain aikana. Pöysti arvioi, että kanteluita voi pääsiäisen pyhien aikana tulla enemmänkin.

HVK:n osalta kantelut koskevat muun muassa sitä, ettei keskus ole vastannut tiedotusvälineiden tiedusteluun vaan vedonnut salassapitoa koskevaan viranomaismääräykseen.

– Kun yksityiskohtaisempaa tietoa (suojainhankinnoista) julkaistiin tiedotusvälineissä vasta illalla, on todennäköistä, että sähköisin välinein on tehty lisää kanteluita, Pöysti arvioi tilannetta pitkänäperjantaina.

Hän kertoo, että pääsiäisen jälkeen selviää, onko kanteluita tehty myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tämän jälkeen virastot koordinoivat sen, millä tavalla kanteluita aletaan käsitellä.

Lännen Media kertoi eilen torstaina, että HVK on luokitellut salaisiksi tiedot, jotka koskevat ensi viikolla Kiinasta Suomeen tuotavien hengityssuojainten sopijaosapuolia.

Tiedot tavarantoimittajista näkyvät STM:n saamissa asiakirjoissa, mutta STM:n valmiusjohtaja Pekka Tulokas ei kommentoinut torstaina sitä, tuleeko koronakriisin vuoksi hankittavia hengityssuojaimia edelleen Kiinasta esimerkiksi liikemies Onni Sarmasteen kautta tai miltä tahoilta suojaimia ylipäätään ostetaan.

– Nämä ovat (salaisiksi) leimattuja papereita, joten siihen en voi ottaa kantaa, hän sanoi haastattelussa.

Oikeuskansleri Pöysti toteaa, että valtioneuvoston ja ministereiden sekä ministeriöiden osalta asia tutkintaan perustuslain mukaisesti.

– Varsinaista selvitystyötä emme ole vielä aloittaneet. Olen tietoinen, että vastaava ministeri (työministeri Tuula Haatainen, sd.) on pyytänyt HVK:lta selvityksen ja haluan nähdä sen sisällön. Ministeriön roolin osalta katsomme tarvittavia selvitystoimia heti pääsiäisen jälkeen.

Pöystin mukaan tapauksessa on kysymys paitsi suojavälineiden hankinnasta myös varautumisesta ja sen ohjauksesta yleensä.

Oikeuskansleri korostaa sitä, että laillisuusvalvonta ei poista ohjausministeriöiden eikä HVK:n johdon ja hallituksen vastuuta selvittää nyt ilmitulleita epäselvyyksiä.

Valvonta- ja ohjausvastuuta ei poista edes se, että ihmisillä on mahdollisuus tehdä valtionhallintoon kuuluvien laitosten ja virastojen toiminnasta kanteluita.

– Ylimpien laillisuusvalvojien tutkiminen ei poista toiminnan ohjauksesta vastaavien ministeriöiden eikä keskuksen johdon velvollisuutta huolehtia siitä, että Huoltovarmuuskeskusta johdetaan asianmukaisesti, Pöysti sanoo.

HVK:n toiminnan johtaminen ja valvonta on hoidettava lakien ja HVK:n oman hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos toiminnassa tai toimitusjohtajan toiminnassa ilmenee virheitä ja epäilyjä väärinkäytöksistä, ne on selvitettävä viipymättä.

– Laillisuusvalvojien tukinnasta riippumatta HVK:n on selvitettävä ja korjattava nopeasti erityisesti tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden suhteessa ilmenneet epäselvyydet ja mahdollisesti tapahtuneet väärinkäytökset. Nämä selvitykset on tehtävä viipymättä. Ylimpien laillisuusvalvojien tutkinnassa tullaan kiinnittämään huomiota siihen, että näin on toimittu.

Huoltovarmuuskeskuksen valvonta- ja ohjausvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.

TEMin vastuulla on HVK:n toiminnanohjaus ja STM vastaa oman alansa huoltovarmuuden hankintatarpeista.