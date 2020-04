Pääsiäiskokkoperinnettä vietetään tänä vuonna Keski-Pohjanmaalla säästöliekillä kokoontumisrajoitusten myötä – Lähetä tuoreita kokkokuvia tai kuvamuistoja edellisiltä vuosilta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Liekki loimuaa hämärtyvässä kevätillassa. Teräväkärkistä kolmiulotteista kolmiota ulkomuodoltaan muistuttava risukasa rätisee iloisesti. Joku tuo lisää poltettavaa – muut seuraavat, kuinka sytyttäjä kokoaa roihuavasta keosta vieläkin suuremman.

Pääsiäiskokko on kiistatta kaunis ja juhlava perinne. Ihmisiä yhdistävä ja ajankohtaan sopiva. Täkäläinenkin, voidaan syystä sanoa. Kun pääsiäislauantai koittaa, monissa keskipohjalaistorpissa kaivetaan tulitikut esiin ja tuikataan tulet ladottuun pajurykelmään.

Vanhojen uskomusten mukaan kokkoja poltetaan noitien ja pahojen henkien karkottamiseksi. Mitä enemmän savuaa ja kipinöi, sitä tehokkaammin räyhänhenget pysyvät loitolla.

Tänä vuonna näyttävä näky on vahvasti ehdollistettu. Kansanmenot ovat ikävä kyllä pannassa tämän vuoden osalta, kun yli kymmenen osallistujan julkiset kokoontumiset on kielletty. On siis nautiskeltava viehättävästä visuaalisesta elämyksestä omissa oloissa – korkeintaan pienporukoissa.

Keliin liittyvät rajoitukset pitää myös huomioida. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos muistutti perjantaina Twitter-sivullaan, että ruohikkopalon vaara on ilmeinen ja että avotulen teossa on oltava varovainen.

Ruohikkopalon vaara on ilmeinen, vaikkei varoituksia ole voimassa tälla hetkellä. Tänään pelastuslaitoksella ollut jo 2 ruohikkopalotehtävää. Toinen levisi nuotiosta ja toisen aiheutti sähkölankaan lentänyt joutsen. Varovaisuutta avotulen tekoon! T. Päivystävä palomestari MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy April 10, 2020

Massatapahtumat on viety, mutta perinnettä voi vaalia tietyillä reunaehdoilla. Tietysti muistot upeista kokoista ovat jäljellä.

Kuvia tämänvuotisesta tai aiempien vuosien pääsiäiskokoista voi lähettää sähköpostiosoitteeseen toimitus@kpk.fi tai WhatsApp-viestillä numeroon 0400 365 601.

Lue myös:

Pääsiäiskokon saa polttaa vasta, kun on tarkistanut voimassa olevat varoitukset ja tuulilukeman – Avotuli ei saa jäädä hetkeksikään valvomatta