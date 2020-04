Huoltovarmuuskeskuksen johtaja sai lähtöpassit – oikeuskanslerille maskisotkusta useita kanteluja

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema joutuu lähtemään tehtävästään välittömästi epäonnistuneiden ja epäselvien suojainhankintojen vuoksi.

– Huoltovarmuuskeskuksen johtaja on pyytänyt tänään eroa tehtävästään. Ero astuu voimaan välittömästi, kertoi työministeri Tuula Haatainen (sd.) tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Haatainen sanoi keskustelleensa Louneman kanssa asiasta.

– Normaalia huolellisuusvelvoitetta ei ole noudatettu. Tapahtuneet virheet olisi pitänyt kohtuuvaatimuksin pitänyt välttää, Haatainen perusteli päätöstä.

Kysymykseen oman ministerivastuunsa kantamisesta Haatainen vastasi ministerin tehtävänä olevan huolehtia siitä, että Huoltovarmuuskeskuksella on edellytykset toimia, ei vastata operatiivisista kysymyksistä.

Suojainsotkujen yhteydessä Haataisen eroa on vaadittu muun muassa oppositiosta.

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus toimittaa laajan selvityksen Kiinasta tehdyistä kasvosuojainhankinnoista tiistaihin mennessä.

– Jatkotoimista päätämme sitten yhdessä, Haatainen totesi.

Työ- ja elinkeinoministeriön johtaja Janne Känkänen on nimitetty Huoltovarmuuskeskuksen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hänen mukaansa Huoltovarmuuskeskus on tähän mennessä sopinut kahden kotimaisen yhtiön kanssa suojainkaupoista. Näistä yhtiöistä on tehty varmistukset VTT:ssä ja työ- ja elinkeinoministeriössä.

– Tulemme varmistamaan, että tehtyihin varustekauppoihin ei liity epäselvyyksiä, Känkänen vakuutti.

Huoltovarmuuskeskus nousi kohun keskelle Suomen Kuvalehden julkaistua keskiviikkona artikkelin hengityssuojainkaupoista, jotka huoltovarmuuskeskus oli tehnyt liikemies Onni Sarmasteen sekä kauneusyrittäjä Tiina Jylhän kanssa.

Useamman miljoonan euron arvoiset suojaimet olivat osoittautuneet Suomessa soveltumattomiksi sairaalakäyttöön.

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja kertoi tiedotustilaisuudessa, että suojaimet ovat nyt sosiaalitoimen käytössä.

Pikavippifirmaa pyörittänyt Sarmaste on ulosottovelkainen. Jylhä on tuomittu aiemmin talousrikoksista.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi aiemmin perjantaina, ettei Lounema nauti enää hänen luottamustaan. Marinin kannasta uutisoi ensimmäisenä Iltasanomat.

Nyt johtajan pestin jättämään joutunut Lounema on myöntänyt, että vallitsevassa tilanteessa ja kiireessä ei ehditty tehdä tarpeeksi kattavaa taustaselvitystä suojainkaupan osapuolista.

Lännen Media uutisoi perjantaina, että suojavarustehankinnoista on tehty ainakin kolme kantelua. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoi, että kantelut koskevat Huoltovarmuuskeskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön menettelyä asiassa.

Kantelut ovat tulleet kiirastorstain aikana. Pöysti arvioi, että kanteluita voi pääsiäisen pyhien aikana tulla enemmänkin.

HVK:n osalta kantelut koskevat muun muassa sitä, ettei keskus ole vastannut tiedotusvälineiden tiedusteluun vaan vedonnut salassapitoa koskevaan viranomaismääräykseen.

– Kun yksityiskohtaisempaa tietoa (suojainhankinnoista) julkaistiin tiedotusvälineissä vasta illalla, on todennäköistä, että sähköisin välinein on tehty lisää kanteluita, Pöysti arvioi tilannetta pitkänäperjantaina.

Hän kertoi, että pääsiäisen jälkeen selviää, onko kanteluita tehty myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tämän jälkeen virastot koordinoivat sen, millä tavalla kanteluita aletaan käsitellä. Oikeuskansleri Pöysti totesi että valtioneuvoston ja ministereiden sekä ministeriöiden osalta asia tutkintaan perustuslain mukaisesti.

Lännen Media kertoi torstaina, että HVK on luokitellut salaisiksi tiedot, jotka koskevat ensi viikolla Kiinasta Suomeen tuotavien hengityssuojainten sopijaosapuolia.

Tiedot tavarantoimittajista näkyvät STM:n saamissa asiakirjoissa, mutta STM:n valmiusjohtaja Pekka Tulokas ei kommentoinut torstaina sitä, tuleeko koronakriisin vuoksi hankittavia hengityssuojaimia edelleen Kiinasta esimerkiksi liikemies Sarmasteen kautta tai miltä tahoilta suojaimia ylipäätään ostetaan.

– Nämä ovat (salaisiksi) leimattuja papereita, joten siihen en voi ottaa kantaa, hän sanoi haastattelussa.

Oikeuskansleri Pöysti korosti, että laillisuusvalvonta ei poista ohjausministeriöiden eikä HVK:n johdon ja hallituksen vastuuta selvittää nyt ilmitulleita epäselvyyksiä.

– Laillisuusvalvojien tukinnasta riippumatta HVK:n on selvitettävä ja korjattava nopeasti erityisesti tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden suhteessa ilmenneet epäselvyydet ja mahdollisesti tapahtuneet väärinkäytökset. Nämä selvitykset on tehtävä viipymättä. Ylimpien laillisuusvalvojien tutkinnassa tullaan kiinnittämään huomiota siihen, että näin on toimittu.

Huoltovarmuuskeskuksen valvonta- ja ohjausvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.

TEMin vastuulla on HVK:n toiminnanohjaus ja STM vastaa oman alansa huoltovarmuuden hankintatarpeista.

Lue myös:

Työministeri Tuula Haatainen: Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja eroaa – Katso tiedotustilaisuutta jutun linkistä