KOSEK selvitti koronaviruspandemian vaikutuksia Kokkolan ja Perhon yrittäjiin: "Kysely indikoi taloudellisia haasteita yrityksissä"

Kokkolanseudun Kehitys Oy toteutti kyselyn Kokkolan ja Perhon yrittäjille koronapandemian vaikutuksista tällä hetkellä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 340 yritystä. Vastanneista suurin osa on yksinyrittäjiä tai pienyrityksiä.

Vastausten perusteella valtion rahoittama ja kuntien jaettavaksi tuleva yksinyrittäjätuki tulee tarpeeseen.

– Kysely selkeästi indikoi taloudellisia haasteita yrityksissä, ja suuri osa vastaajista on nimenomaan yksinyrittäjiä. Kysely vahvistaa näkemystä siitä, että kysynnän elpyminen lyhyellä aikavälillä olisi todella toivottavaa, kertoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

– Kyselyn vastausten perusteella koronan vaikutus alkaa ensisijaisesti talousvaikeuksilla. Toimialakohtaisesti vaikutuksia on eniten palvelualoilla, mutta myös rakentamisessa ja teollisuudessa koronapandemiatilanne on alkanut näkyä. Lohdullista on kuitenkin se, että kaikki vastanneet yritykset eivät vielä koe tarvitsevansa taloudellista lisätukea tähän tilanteeseen, tiivistää KOSEKin vt. toimitusjohtaja Pekka Pohjola.

Vastaajista noin 84 prosenttia kertoi, että koronavirustilanne on jo vaikuttanut liiketoimintaan. Suurimmat vaikutukset vastausten perusteella olivat odotetusti taloudellisia ja työtapamuutoksia. Myös henkilöstöön, tuotantoon, sopimuksiin ja alihankintaan liittyviä muutoksia oli havaittavissa. Noin 11 prosenttia vastasi, ettei koronapandemia toistaiseksi ollut aiheuttanut mitään muutoksia.

Vastanneista yli kolmasosa tarvitsee apua talousasioissa. Toisaalta 39 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, etteivät tarvitse lisää apua tällä hetkellä. Kolmisenkymmentä prosenttia vastaajista aikoi hakea lähiaikoina avautuvaa yksinyrittäjän tukea.

– Otamme saadut vastaukset huomioon. Etsimme yhdessä KOSEKin ja yrittäjien kanssa keinoja ja toimintatapoja, joilla yrittäjien akuutteihin ongelmiin pystytään helpotusta löytämään. Jokainen yritys on kunnalle ja alueelle tärkeä. Kunnissa on myös käyty läpi Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien yhteiset suositukset, joilla koronakriisin tuomiin haasteisiin voidaan vastata, toteaa Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala.

KOSEK toteutti kyselyn yhteistyössä Kokkolan kaupungin, Perhon kunnan, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria-ammattikorkeakoulun, Kpedun ja Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.