Neljäs viikko poikkeusoloja: Keski-Pohjanmaan koronavirustilanne on toistaiseksi ollut maltillinen – Katso uutiskooste kuvine ja videoineen viikon varrelta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kadut ja kaupunkikeskustat ovat hiljentyneet koronakriisin myötä. Lenkkipoluilla ja luonnossa sen sijaan liikkuu ihmisiä ennätysmäärät.

Ilmakuvaa Torikadun ja Kustaa Aadolfinkadun risteyksestä Kokkolassa tiistaina 7. huhtikuuta kello 12.30. Hiljaista oli:

Menneeseen uutisviikkoon on mahtunut paljon muutakin kuin koronaa. Tässä muutama poiminta pääsiäistä edeltävältä viikolta:

Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkankaan kolumni julkaistiin tänään lauantaina ensimmäisen kerran videomuodossa rikastetussa näköislehdessä. Ojutkangas käsittelee kolumnissaan kulunutta aikaa poikkeusolojen vallitessa.

Pääsiäislauantaihin hänellä on myös yksi toive: "Uudenmaan eristäminen on päättymässä runsaan viikon kuluttua, koska valmiuslaki mahdollistaa vain "välttämättömät" toimet . Suomalaisten liikkumista on rajoitettu jo tavattoman paljon ja hyvä niin. Ei ole yllätys, että noudatamme suhteellisen hyvin sääntöjä ja rajoituksia. Kun vain maltettaisiin pysyä poissa pääsiäiskokoilta."

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ylivieskanuuden kirkon katto valmistuu pala palalta. Parhaillaan on menossa tiilikaton ladonta ruoteisiin, ja kattotöitä riittää vielä pääsiäisen ylikin. Koronakriisi ei ole vaikuttanut aikatauluihin.

Koronakriisi ei ole haitannut Ylivieskan uuden kirkon rakentamista. Harjannostajaiset siirtyvät ajankohtaan, jolloin niiden järjestäminen on turvallista. Kenties syksyyn. Markku Jokela

Keskiviikkona kerrottiin, että Ykspihlajassa aloitetaan vanhan Rodenin satamakonttorin kunnostus. Sahapolulla sijaitsevasta konttorista kunnostetaan matkustajakoti.

Kunnostamisen kustannusarvio on 870 000 euroa. Kunnostamisen taustalla on Elävä Ykspihlaja Oy, joka muodostuu 23 ihmisestä ja yhteisöstä. Siihen kuuluu paikallisia ihmisiä ja Kokkolasta kotoisin olevia kulttuurialan toimijoita.

Kokkolan Ykspihlajassa sijaitsevan Rodenin vanhan satamakonttorin kunnostus alkaa tulevana kesänä. Vanha rakennus restauroidaan ensisijaisesti majoitustilaksi. Piirustuksissa on 12 huonetta sekä yhteistila, jossa voidaan pitää kokouksia. Markku Jokela

Maanantaina saimme lukea, että reisjärvissyntyinen hiihtäjä Anni Alakoskion sairastanut koronavirustartunnasta aiheutuvaa tautia. Alakoski kertoo olleensa pahimmin sairas puolentoista viikon ajan. Haastattelua edeltävät kolme – neljä päivää olivat olleet hieman helpompia.

– Voin vain kuvitella, että tauti on varmasti vaikea huonokuntoiselle iäkkäämmälle ihmiselle. Minä olen kuitenkin hyväkuntoinen nuori urheilija ja oikein heikoksi tauti vei minutkin, Alakoski totesi taudin vakavuudesta.

Vuokatissa asuva reisjärvinen hiihtäjä Anni Alakoski sairastui koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Alkuviikosta Alakoski oli jo toipumaan päin, mutta kertoi, että tauti veti hänet heikkoon kuntoon.

Toimittaja Minna Mustonen on pitänyt Elämää poikkeusoloissa -blogia valmiuslain astuttua voimaan. Blogissa on päässyt kurkistamaan tavallisen kokkolalaisperheen arkeen.

Arki tosin on ollut viime ajat kaikkea muuta kuin tavallista, kun perheen vanhemmat ovat tehneet etätöitä ja lapsista kolme on ollut kotona etäopetuksessa.

Toimittaja Minna Mustosen Alli-lammas ei koronasta piittaa. Mustonen on kirjoittanut Elämää poikkeusoloissa -blogia valmiuslain voimaantulohetkistä saakka. Välillä etätöissä ja -koulussa päivät ovat saattaneet olla sekaisin, mutta arki on ollut värikästä luettavaa. Minna Mustonen

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on ollut luonnollisesti viime viikkoina uutisissa päivittäin, ja usein myös useassa eri uutisessa. Keski-Pohjanmaalla koronavirustilanne on ollut kuitenkin vielä varsin rauhallinen pääsiäisviikolla. Pitkäperjantaihin mennessä oli varmistunut 12 koronavirustartuntaa.

Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi ja infektioylilääkäri Marko Rahkonen ovat kuitenkin saaneet painaa 7-päiväistä työviikkoa koronatilanteen hoitamiseksi.

– Suurin huoleni on, että henkilöstössä alkaa kohta olla taisteluväsymystä. Tämä käy jo ihmisten pinnan päälle aika paljon, kun joutuu erilaisia kokouksia pitämään ja selvityksiä tekemään. Miten jaksetaan yhdessä eteenpäin, järjestellään asioita ja luodaan tsemppiä porukoihin, Dabnell pohti viikko sitten.

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi, johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell ja infektioylilääkäri Marko Rahkonen muodostavat kolmikon, jonka vallassa ja vastuulla on, että Keski-Pohjanmaalla koronavirusepidemian estämiseksi ja hoitamiseksi asioita tehdään mahdollisimman oikein. Resurssit riittävät ja ihmiset jaksavat. Jukka Lehojärvi

Ylivieskassa sattui perjantaina 3. huhtikuuta uhkaava tasoristeysonnettomuus. Tavarajuna törmäsi Lohitien tasoristeystä ylittämässä olleen kaivinkoneen peräkärryyn.