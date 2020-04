Suurlähettiläät hakevat himoittuja koronatestejä saksalaiselta tehtaalta henkilökohtaisesti – Olfert Landt lähettää paketteja kymmeniin Afrikan maihin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Berliiniläisen koronavirustestejä valmistavan tehtaan johtaja Olfert Landt ei pääse illalla ajoissa haastatteluun, koska erään maan suurlähettiläs on jälleen tullut hakemaan tehtaalta koronavirustestipakkauksia.

Yöllä suurlähettiläs lähettää ne lentokoneella kotimaahansa. Yleensä lähetit hoitaisivat tämäntyyppiset tavarantoimitukset, mutta nyt kuljetettavaa tavaraa hakevat tehtaalta autoillaan myös ulkomaisten hallitusten korkeimmat viralliset edustajat Saksassa.

Landtin kumppanin kanssa perustama biotekniikkayritys TIB Molbiol on valmistanut koronakriisin alkamisen jälkeen testivälinepaketit jo kymmenen miljoonan koronatestin tekemiseen. Ne on toimitettu laboratorioihin kymmeniin maihin eri puolille maailmaa.

Tehtaan tuotanto on kasvanut hyvin nopeasti. Yksin viime viikolla tästä berliiniläisestä tehtaasta valmistui tarvepaketit kolmen miljoonan covid-19-testin tekemiseen.

– Testipaketteja saa täältä edelleen laboratorioihin. Toimitamme myös pieniin, Suomea paljon pienempiin maihin. Toimitamme testejä esimerkiksi Afrikassa 30 maahan, Landt kertoo.

Yritys on jo 30 vuotta vanha biotekniikkayritys, joka toimittaa testejä eri tautien toteamiseksi ja muita lääketieteellisiä tarvikkeita. Aiemmin yritys on jo kehittänyt testit esimerkiksi sarsin, sikainfluenssan ja yli sadan muun taudin tartunnan selvittämiseksi. Omaa väkeä on noin 40 ja lisää työvoimaa on saatu esimerkiksi naapurissa koronaviruksen hiljentämästä tehtaasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Landt aavisti yrityksessä koronatestien tulevan tarpeen jo hyvin aikaisessa vaiheessa, sillä hän seuraa jatkuvasti uusia yleistyviä tauteja tiiviissä yhteistyössä alan tutkijoiden kanssa. Ensimmäinen koronatestipaketti tehtaalta valmistui jo 10. tammikuuta.

Landt on tehnyt koko työuransa yrityksessä. Tällä hetkellä hänen työpäivänsä jatkuvat järjestään keskiyöhön.

– Minulla on tutkijan sydän, Landt selittää intohimoaan alaan.

Saksassa covid-19-testeihin pääsee paljon helpommin kuin Suomessa. Noin kaksi prosenttia saksalaisista on jo testattu. Laboratorioilla on tarjota testien tekemisen mahdollisuutta lääkäriasemille, joissa potilailta otetaan näytteet testeihin.

– Saksalaiset testejä tekevät laboratoriot heräsivät testauksen tarpeeseen aikaisin, kun Saksassa havaittiin tammikuussa ensimmäinen tartunta. Laboratorioita on paljon ja ne kilpailevat asiakkaista hyvin kovaa keskenään.

Maailmalla koronavirustestejä valmistaa laboratorioille parikymmentä yritystä. Monilla valmistajilla on ongelmia saada testeihin tarvittavia kemikaaleja, joita saatetaan esimerkiksi valmistaa lähinnä vain Kiinassa.

Landt välttää ongelmia lyhyillä toimitusketjuilla.

– Hankin tarvittavat aineet – aina kun on mahdollista – tästä läheltä Saksasta, Landt sanoo.

Landtille laatu ja toimitusten varmuus on tärkeämpää kuin viimeiseen senttiin asti hinnasta tinkiminen. Toimitusvarmuuden takia myös osa tarveaineista tehdään itse omassa tehtaassa.

Olfert Landtin pitää kiittää tehtaan jouhevasta toiminnasta myös vaimoaan Constanzea, joka on biologian tohtori. Vaimo vastaa tehtaan hankinnoista ja hän hoiti varastoon iso määrän tarvittavia kemikaaleja ennen kuin niistä tuli niukkuutta maailmassa.