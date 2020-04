Suomen uusimmat koronalukemat osoittavat Uudenmaan suuren osuuden kaikista tartunnoista – Uusia tartuntoja Suomessa 136, virallisesti toipuneita jo 300

Yhdysvalloissa on jo yli puoli miljoonaa vahvistettua koronatartuntaa. Maailman metropolin New Yorkin kadut ovat hiljentyneet epidemian vuoksi. Kaupungin tilanne on Yhdysvaltain vaikein. Kuolleita kaupungissa on korona vuoksi hieman alle 6 000.

epa08356178