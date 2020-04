Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Haapajärvellä on erikoiskuljetus liikenteessä sunnuntaina aamupäivällä kello 9.00–11.00. Kuljetus liikkuu reitillä: tie 7622, Kumisevantie, tie 18385, Saarentie ja tie 658, Elämäjärventie, Turun tieliikennekeskuksesta kerrotaan.

Liikenne pysäytetään ajoittain.

Kuljetuksen leveys on 8 metriä. Mukana olevia ajoneuvoyhdistelmiä on yksi. Poliisi on mukana kuljetuksessa.