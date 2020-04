Soiten hallituksen puheenjohtajan Veikko Laitilan puheenvuoro: Soiten toiminta on keskeisessä asemassa siinä, miten selviämme vakavasta terveysuhasta

Viimeiset viikot ovat osoittaneet karulla tavalla, miten haavoittuvainen on maapallomme terveydenhoitojärjestelmä. Olemme tuudittautuneet luuloon, että pystymme torjumaan väestöä kohtaavat epidemiat omilla toimenpiteillämme.

Maailman tiedeyhteisöt eivät ole osanneet ennakoida mitään tämän laajuista. Yksittäisiä varoituksia on kuultu, mutta joko niitä ei ole uskottu tai haluttu uskoa. Hetkessä kuitenkin koko maailman väestö on vaaravyöhykkeessä saada koronatartunta, eikä ennakointia juuri ole ehditty tehdä.

On käynyt ilmi, että edes korkean elintason maat Suomi mukaan lukien eivät ole asiaa osanneet ennakoida. Tämä on ilmennyt muun muassa suojavarusteiden akuuttina puutteena, tehohoitopaikkojen vajauksena ja monien yhteiskunnallisten toimintojen varsin totaalisena pysähdyksenä. Yhtenä yksityiskohtana jopa kansankirkkomme käsikirjasta vuonna 2000 on poistettu turhana ”varjele … kulkutaudista”.

Tilanne on hyvä muistutus siitä, että tällaiset asiat eivät välttämättä ole meidän käsissämme. Parhaatkaan tiedemiehet tai supertietokoneet eivät ole osanneet tällaista ennakoida.

Keski-Pohjanmaa on selvinnyt toistaiseksi vielä hyvin, ja tartuntamäärät ovat pieniä. Siihen lienee monia syitä. Soiten toimijat ovat lähteneet ajoissa liikkeelle. Kaikki tartuntaketjut on saatu tehokkaasti kartoitettua. Väestö on hyvin noudattanut annettuja ohjeita. Lisäksi mukana on ollut myös rutkasti hyvää onnea.

Soiten toiminta on nyt ja jatkossa keskeisessä asemassa siinä, miten maakuntana selviämme vakavasta terveysuhasta. Organisaation toimivuus mitataan kriisitilanteissa. Maakunnan kokoinen kuntayhtymä on ollut tässä tilanteessa meille selkeä etu. Juuri tällaisessa tilanteessa on eduksi, että sosiaali- ja terveystoimi on yhden johdon ja päätöksentekomallin alla. Lisäksi oma erikoissairaanhoidon yksikkö, keskussairaalamme, on osoittanut tehonsa.

Tiedonkulun esteenä ei ole ollut hallintorajoja, vaan tehdyt toimenpiteet ja päätökset ovat koskeneet aina kaikkia yksiköitä. Kriittiset suojavarusteet ja henkilöstöresurssit on pystytty jakamaan keskitetysti sinne, missä tarvetta on ollut.

Soiten johto ja henkilöstö: työskentelette kovan paineen alla. Huoli omasta terveydestä ja hoidon riittävyydestä on konkreettisesti läsnä jokaisen työssä. On ollut kuitenkin turvallista todeta, että työllänne on yksimielinen tuki. Maakunnan väki on useissa yhteyksissä pyytänyt välittämään suuret kiitokset tekemästänne työstä. Olette osoittaneet jo nyt hienoa venymiskykyä. Voimia tuleviin päiviin.

Soite on varautunut hyvin tuleviin viikkoihin. Henkilökuntaa on koulutettu jo useita viikkoja muun muassa tehohoidon valmiuksilla. Suojaintuotantoon on saatu jo omastakin maakunnassa apuja. Tiedottaminen on ollut tehokasta ja kaikkia kanavia käytetään päivittäin.

NordLap, joka tuottaa muun muassa Soiten laboratoriopalvelut, on luvannut oman analysaattorin käyttöön meille muutaman päivän sisällä. Näytteiden määrää voidaan siten oleellisesti nostaa, ja tulokset saadaan jatkossa nopeasti, mikä helpottaa myös osaltaan tilannetta.

Tulevia viikkoja on vaikea ennustaa. On kuitenkin selvää, että tarvitaan paljon muitakin terveydenhuoltopalveluja kuin varsinaisista koronatartunnoista johtuvaa hoitoa.

Sosiaalipalveluiden kysyntä kasvaa. Yksinäisyys tuo ongelmia yksin asuville. Perheiden ongelmat alkavat kasaantua. Alkoholin haittavaikutukset ja mielenterveysongelmat lisääntyvät. Taloudelliset huolet tuovat ahdistusta ja väsymistä.

Nyt jos koskaan tulee lähimmäisestä pitää huolta. Lähimmäinen on omainen, naapuri ja tuttava. Maakunnan väki on tottunut huolehtimaan toisistaan, ja se on vahvuutemme. Näin me selviämme.

Puheenvuoron kirjoittaja on Soiten eli Keski-Pohjanmaan sosiaali -ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja.