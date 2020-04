Maanantain koronavirustilanne: Soiten alueella ilmeni yksi uusi tartuntatapaus, Pohjois-Pohjanmaalla todettiin kuusi uutta tartuntaa – Koko maassa yli 3 000 tartuntaa

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä eli Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Yksi koronapotilas on osastohoidossa. Kaikki tartuntaketjut on pystytty jäljittämään. Yhteensä Soiten alueella on nyt todettu 15 koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakarttasovelluksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kaikkiaan 107 varmennettua koronavirustartuntaa (tilanne maanantaina 13.4. kello 12). Tartuntamäärä on siis lisääntynyt kuudella tapauksella vuorokaudessa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli aamulla yhteensä yhdeksän koronapotilasta. Heistä neljä oli tehohoidossa ja viisi osastohoidossa.

Koronakarttasovelluksessa esitetään kuntakohtaiset tiedot vähintään viiden tartuntatapauksen kunnista. Tällaisia kuntia on Keskipohjanmaan levikkialueella edelleen kolme: Kokkola, Pietarsaari ja Veteli. Oulun eteläisen alueen kuntia ei löydy listalta.

Koko maan tartuntatapausten määrä rikkoi 3 000 tapauksen rajan. Nyt Suomessa on 3 064 varmistettua tautitapausta. Vuorokauden aikana ilmeni 90 uutta tartuntaa.

THL:n koronakarttasovellusta voit tarkastella tästä.

