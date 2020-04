Poliisi ja pelastuslaitokset: Pääsiäinen sujui melko rauhallisesti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla – Kokoontumisrajoitukset näkyivät tehtävämäärissä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pääsiäisen vietto ei ryöstäytynyt käsistä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, voidaan päätellä alueen poliisi- ja pelastuslaitoksien edustajien kommenteista.

Pohjanmaan poliisin tehtävämäärää kaikkineen ei ole laskettu yhteen. Tilannekeskuksesta kuitenkin kommentoidaan, että pääsiäinen on ollut tehtävämääriltään normaalia viikonloppua rauhallisempi – olkoonkin, että jokainen tapaus on liikaa.

Erinäisten rajoitusten myötä ihmiset eivät ole liiemmin liikkuneet yleisillä paikoilla. Sen sijaan nuorison autokokoontumisia on ilmennyt Vaasassa ja Seinäjoella. Näillä paikkakunnilla parkkipaikoille on saattanut kokoontua jopa sata autokuntaa, ja poliisi on joutunut puuttumaan asiaan. Keski-Pohjanmaalla ilmiötä samanlaajuisena ei ole havaittu.

Kokkolan Tehtaankadulla oli sangen rauhallista alkuillalla pääsiäislauantaina. Vili Ruuska

Pohjanmaan poliisi on tehnyt 22 rikosperusteista kiinniottoa pääsiäisen aikana. Yksityisissä asunnoissa on tapahtunut viisi pahoinpitelyä.

Kotihälytyksiä on ollut hiukan yli 40. Niistä vajaassa parissakymmenessä tapauksessa on ollut perheväkivallan uhkaa.

Rattijuoppoja poliisin haaviin on jäänyt 16. Niistä kymmenen on törkeitä rattijuopumuksia.

Myös Oulun poliisilaitoksen johtokeskuksesta arvioidaan pääsiäisviikonlopun sujuneen kohtuullisen rauhallisesti. Tehtäviä on toki tullut tasaiseen tahtiin kuten muinakin viikonloppuina. Ravintolat ovat kiinni, millä lienee tehtävien näkökulmasta hivenen rauhoittava vaikutus.

Perjantaiyön ja sunnuntaialkuillan välisenä ajanjaksona Oulun poliisilaitokselle kertyi 170 tehtävää. Tehtäviä on ollut laidasta laitaan. Kotihälytyksiä tuli parisenkymmentä.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tehtävämäärä oli samaa suuruusluokkaa kuin tavallisena viikonloppuna. Pelastuslaitoksella oli ollut 23 tehtävää pitkäperjantaista maanantaiaamuun. Niistä ensivastetehtäviä oli yhdeksän. Pelastuslaitoksen voimavaroja tarvittiin myös rakennuspaloissa ja tieliikenneonnettomuuksissa.

Pääsiäispyhinä aurinkoisessa säässä moni lähtee reippailemaan luontoon – kenties sisävesille esimerkiksi pilkkimään. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari on erityisen hyvillään siitä, ettei pelastuslaitoksen tarvinnut käydä pelastamassa ihmistä vedestä pääsiäisen aikana.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella on ollut maanantaiaamuun mennessä kymmenkunta tehtävää, ja niiden skaala on laaja. Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari uskoo, että vilkkaampaa olisi voinut olla, jos keliolosuhteet olisivat olleet erilaiset eikä erinäisiä rajoituksia olisi.