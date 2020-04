Jalkapallo on vienyt GBK Tigersin Maria Olkkolan viisi kertaa Special Olympics -kisoihinkin – "Kaikkein parasta on nähdä joukkueen into, ilo ja tekemisen meininki"



Maria Olkkola on kokenut hienoja hetkiä erityisryhmien jalkapalloharrastuksen parissa. Seppo Järvelä

Miten kiinnostuit ja milloin lähdit mukaan GBK Tigersin toimintaan? – Ensimmäisenä valmentajani toiminut Kaj Luokkala pyysi minua mukaan apuvalmentajaksi.