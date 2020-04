Outi Yli-Arvon kolumni: Katkelmia etäarjesta

– Esikoinen (jutussa ei käytetä henkilöiden nimeä), oletko jo lähettänyt ympän diaesityksen opelle?

– Joo joo! Äiti, meidän pitäisi pohtia...

(Loppuosa jää kuulematta, sillä mielessäni puhaltelen jo paperipussiin. Voi ei, taas pohdiskelutehtävä! Pohdiskelut ovat työläitä koko kotikoulu-kotitoimitus -tiimillemme. Olisi kivempaa saada vain tehtäviä, joissa luetaan jokin kappale ja tehdään siihen liittyviä tehtäviä, joissa ei pohdita. Pohdintatehtävä voi muuttaa lapsen draamakuningattareksi, joka aiheuttaa särön etäarkeemme. Tehtäväni on tukea häntä pohtimisessa ja yrittää olla ohjailematta liikaa.)

– – – – –

– Kuopus! Katso noita sun tehtäviä. Pitäisi olla vähän huolellisempi. Nyt kumitat ja teet uudestaan.

(Kuopus ilmeilee, näyttää kieltä ja irvistelee ansiokkaalla tavalla, mutta ryhtyy kumittamaan.)

– – – – –

– Äiti, meidän pitäisi myös lukea nämä tekstit ja kirjoittaa, mitä ajatuksia ne herättävät...

(Loppuosa jää taas kuulematta, sillä "kerro mitä ajatuksia herää" -tehtävät ovat myös työläitä tiimillemme. Koululaisen vastaus on todennäköisesti, että hänessä ei herää mitään ajatuksia. Koska sellaista vastausta ei voi lähettää opettajalle, joudumme tilanteeseen, että minun tehtäväni on synnyttää ajatuksia koululaisen päähän. Mutta on kuitenkin oltava varovainen siinä, että en synnytä hänen päähänsä valmista ajatusta, vaan vain ajatuksen siemenen, josta hän kehittää itse ajatuksen.)

– – – – –

– Esikoinen, oletko jo lähettänyt opelle ympän diaesityksen?

– Äiti! Sää oot kysynyt tuota jo viis kertaa! Oon lähettänyt!

– – – – –

(Yritän kirjoittaa juttua valmiiksi. Samalla kuopus pitää välituntia. Hän tutkii korujani ja ripustaa niitä kaulaani. Niskaa alkaa jo painaa. Hän kietoo koruja ja yrittää laittaa niitä kaulaani moninkertaisena. Kuristaa.)

– Äiti. Sulla on liian iso pää.

– Joo.

– Äiti, missä sun korkkarit on?

– – – – –

– Tehtävät on tehty. Ei oo mitään tekemistä. Tylsää!

– Menkää pihalle! Esikoinen, ootko muuten lähettänyt opelle ympän tehtävän?

– ÄITI!!!!

– – – – –

(Kuopus kiertää illalla pienet kädet ympärilleni.)

– Äiti, kun säähän oot nyt työntekijä ja apuopettaja ja siivooja ja kaikkea, niin säähän oot myös äiti?

(Sydämessä läikähtää.)

– Kyllä, ennen kaikkea oon äiti.