Jukka Anias pohtii kolumnissaan poliittisten päättäjien vaihtoehtoja: Venäläistä koronarulettia

Säästääkö jokainen mahdollinen ihmishenki nyt ja samalla tuhota talous vuosikausiksi? Siinä vaihtoehdot, joiden väliltä ei soisi kenenkään joutuvan päättämään.

Tällaistä venäläistä koronarulettia eri maiden poliittiset päättäjät joutuvat pelaamaan. Uudenmaan sulun purkaminen tulee päätettäväksi tänään, mutta se on vasta alkua.

Muiden rajoitustoimien purkamiseen jää vielä aikaa, mutta tuona aikana poliittiset paineet kasvavat päivä päivältä. On helppoa todeta, että terveys edellä mennään. Vaan entäpä jos maan talouden raunioittaminen tarkoittaakin, että terveydelliset vaikutukset seuraavat perässä?

Suomessa valittu koronalinja on saanut kansalaisten pääosan vahvan tuen. Toistaiseksi tulokset ovatkin olleet kiistattomia. Epidemian hallitsematon kasvu on mitä ilmeisimmin saatu kuriin. Myös tautiin menehtyneiden määrä on pysytellyt sittenkin siedettävissä lukemissa.

”Siedettävä lukema” on tietysti irvokas ilmaus, kun jokaisella koronaan menehtyneellä on omaisensa, joille menetys on sataprosenttinen. Kokonaiskuolleisuusluvut eivät surua yhtään lievitä.

Suomessa – monien muiden maiden tavoin – on ihmetelty ja kummasteltu Ruotsin valitsemaa strategiaa. Ainakaan kuolleisuuslukujen perusteella se ei voine olla oikea.

Toisaalta. Tunnettu vihreä vaikuttaja Osmo Soininvaara pelkisti naapurimaiden valitsemat linjat blogissaan tylyllä tavalla:

Voi olla, että kun kahden vuoden päästä tehdään tilinpäätöstä, Suomessa ja Ruotsissa on kuollut suhteessa yhtä moni, Ruotsissa ne ovat vain tulleet nopeammin, mutta meidän taloutemme on raunioina kuin sodan jäljiltä ja Ruotsin talous on Euroopan vahvin.

Kannattaa kiinnittää huomio Soininvaaran arvion kahteen ensimmäiseen sanaan. ”Voi olla”, mutta voi olla olematta.

Sehän tämän viheliäisen viruksen kanssa niin tuskallisen vaikeaa on, että oikeastaan kukaan ei voi varmaksi tietää. Oli sitten infektioihin erikoistunut professori tai epämääräinen kolumnisti jostain Kokkolan Pohjois-Hakalahden risukoista, varmuutta ei ole kummallakaan. Jälkimmäinen voi tietysti heitellä stetsonistaan vaikka minkälaisia näkemyksiä.

Selvyyden vuoksi. Lääketieteellistä asiantuntemusta ei ole syytä vähätellä. Sen varassa ratkaisuja on totta kai tehtävä. Realismia silti, että kukaan ei voi tietää kuinka tässä lopulta käy.

Valinnat on tehtävä huonojen ja vieläkin huonompien vaihtoehtojen välillä. Nekin ovat kaiken lisäksi oletuksia.