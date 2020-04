Lukijan mielipide: Huoltovarmuusko itsestäänselvyys?

Näkymätön vihollinen tunkeutuu salakavalasti kaikkialle ja aiheuttaa inhimillistä tuskaa ja hätääntymistä. Yhdysvallat ja jopa EU:n maat hamuavat suomalaisille tilattuja sairaalatuotteita. Raha ratkaisee ja siinä kilpailussa pieni maa ei pärjää.

Huoltovarmuus mittaa kykyämme toimia poikkeustilanteissa. Perinteisesti se on tarkoittanut materiaalien, energian ja elintarvikkeiden saatavuutta poikkeusoloissa. Pitkään jatkunut normaali tila on antanut meille turvallisuudentunteen, kuten kuuluukin. Samalla kuitenkin huoltovarmuutta on erehdytty pitämään itsestäänselvyytenä. Oma huoltovarmuus korostuu erityisesti silloin, kun sama uhka ja ongelmat koskevat koko maailmaa.

Huoltovarmuustasoa ja sen riittävyyttä on mediassa kyseenalaistettu voimakkaasti viime päivinä. Huoltovarmuuden kannalta on tärkeää turvata omaa osaamista sekä ylläpitää riittäviä varastoja. Nyt korona yllätti koko maailman ja on todennäköistä, että tulemme tulevaisuudessa kokemaan vastaavanlaisia kulkutauteja. Maailmanlaajuista verkottumista emme voi estää.

Kuluneet viikot nostavat suomalaisen osaamisen laadun arvoon arvaamattomaan. Suomalaisilla yrityksillä ja tutkijoilla on huippuosaamista, ja sen turvaaminen on äärimmäisen tärkeää. Taloudellisesta katastrofista huolimatta osaaminen on pidettävä korkealla tasolla. Näin meillä on mahdollisuus vastata omiin tarpeisiin ja mahdollisesti viedä osaamistamme maailmalle. Yhtenä esimerkkinä Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen koronarokotetutkimus, jolla tähdätään viruksen toisen aallon ennaltaehkäisyyn turvallisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Näkymättömänä leviävän vihollisen taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan arvaamattomat. Siksi on tärkeää, että turvaamme oman osaamisemme huoltovarmuuteen liittyvissä hankinnoissa niin tieteellisesti kuin taloudellisesti. Suomalaiseen laatuun on aina voinut luottaa ja se jos mikä on markkinavaltti ja auttaa meitä selviämään.

Kukaan ei osaa ennustaa tämänkään koronaviruksen aiheuttamia lopullisia taloudellisia vaikutuksia. Selvää on, että kehitystyötä on tehtävä inhimillisten kärsimysten vähentämiseksi ja talouskatastrofista selviämiseksi.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset,

Johanna Ikola

Riitta Koivula

Sirpa Kyyriäinen

Anna-Maija Renko

Heidi Viitaniemi