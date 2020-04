Hallituksen koronatoimille arvostelua – Halla-aho: "Valmiusvarastojen suhteen tehtiin itsepetos ja hengityssuojainten ostosta farssi"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hallituksen toimet koronakriisin hoidossa saivat oppositiolta myös kritiikkiä, kun eduskunta kävi tiistaina lähetekeskustelun lisätalousarvioesityksestä.

– Haluttomuus lopettaa lentoja epidemia-alueilta, eristää matkustajia ja sulkea ulkorajoja pahensivat tilannetta tarpeettomasti. Samoin on mainittava itsepetos valmiusvarastojen suhteen ja farssiksi päätyneet hengityssuojaostokset, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho luetteli.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah painotti, ettei Huoltovarmuuskeskuksen sähläily saa toistua.

– Tapahtuma on ehdottomasti perinpohjaisesti selvitettävä ja myös valtion mahdollisesti kärsimät tappiot vastuutettava, hän vaati.

Timo Heinonen (kok.) sanoi, että jatkossa pitää varmistua, että suojavarusteet ovat laadukkaita.

– Nyt kysymys kuuluu, mitä näiltä liikemiehiltä ja -naisilta on tilattu ja mitä on saatu. Onko tilattu väärin ja saatu sitä, mitä on tilattu, vai onko tilattu oikein ja saatu väärin. Julkisuudessa olleet tiedot ovat ristiriitaisia.

– Mikä oli hallituksen ja ministeriöiden osuus? Vai oliko todella niin, että vain Huoltovarmuuskeskus omatoimisesti teki päätöksiä, mitä tilataan ja minkä verran, Heinonen kysyi.

Hän ehdotti, että Huoltovarmuuskeskuksesta tehtävä selvitys laajennetaan koskemaan myös sen aikaisempia hankintoja.

Heinonen ihmetteli myös sitä, että erillistä tukea ravintoloille ja kahviloille vasta selvitetään. Hän kertoi käsittäneensä, että perustuslakivaliokunta nimenomaan edellytti korvausten maksamista, koska elinkeinovapautta loukataan.

Halla-ahon mukaan jatkon kannalta huolestuttavinta on ollut hallituksen taipumus vältellä omaa vastuuta ja syytellä ongelmista muita kuten kuntia, virkamiehiä ja yrityksiä.

– Ne ovat yksityiskohtia. Suuri lasku tulee taloudellisen toiminnan hiipumisesta. Entisinä aikoina tällaiset asiat olisi ratkaistu panemalla asioita tärkeysjärjestykseen ja leikkaamalla rönsyjä ja toissijaisia menoja, hän sanoi.

Oppositiopuolueet arvostelivat sitä, että hallitus aikoo yhä toteuttaa kuntien menoja lisäävän oppivelvollisuuden pidentämisen.

– Se on satojen miljoonien hanke, johon tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole varaa, Essayah sanoi.

Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kyseli hallituksen strategiaa koronakriisissä ja sitä, mitä se tarkoittaa rajoitustoimille ja taloudelle.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) myönsi, ettei kenelläkään ole viisasten kiveä, kuinka tilanne pitäisi parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa ja kuinka pitkään se jatkuu.

– Se tekee tilanteesta niin viheliäisen, että ne toimet, joita nyt tarvitaan, ovat erilaisia, jos tämä kestää kolme kuukautta tai jos tämä kestääkin pidempään.

Kulmunin mukaan toukokuussa annettavan elvytysbudjetin osana täytyy olla käsitys myös taloutta tasapainottavista toimista.

– Syksyn budjettiriihessä on katsottava, miten pääsemme vähentämään sitä taakkaa, joka jää seuraaville sukupolville siitä, että me nyt rankasti velkaannumme.

Halla-ahon mielestä on irvokasta puhua huoltovarmuudesta, jos Suomi on perustoimintojenkin osalta riippuvainen globaaleista tuotanto- ja kuljetusketjuista ja jopa vierastyövoimasta.

– Tämä kritiikki kohdistuu kaikkiin menneiden vuosikymmenten hallituksiin, mutta tällä hallituksella on tilaisuus ja velvollisuus muuttaa tämä suunta nyt, kun sen vaarat ovat käyneet ilmeiseksi.

Kulmuni sanoi uskovansa koronakriisistä seuraavan kaikessa karmeudessaan se, että omavaraisuuteen liittyvät asiat nousevat tulevaisuudessa paljon enemmän esille.

Kiitosta hallitus sai oppositiolta muun muassa siitä, että epidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevalle alle 10-vuotiasta lasta kotona hoitavalle vanhemmalle aletaan väliaikaisesti maksaa työmarkkinatuen suuruista korvausta.