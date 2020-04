Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomen avaaminen harkitussa aikataulussa tuo toivoa ihmisille ja taloudelle

Maailmantalouden vajoamista pahimpaan lamaan sitten 1930-luvun surullisten tapahtumien on pelätty ja ennustettu. Sama huoli on kaikkialla maailmassa. Myös Keskipohjanmaan levikkalueella mietitään kuumeisesti selviytymiskeinoja kuten koko Suomessa.

Talouden ongelmat näkyvät tällä hetkellä kenen tahansa silmin katsottuina. Kun ihmiset viettävät kotielämää käyttämättä palveluita ja ostamatta, kauppa pysähtyy. Tämä tapahtuu pienessä ja valtavan isossa mitassa. Se tuntuu yksittäisten ihmisten, kuntien, yritysten ja valtion taloudessa. Kun ihmisiä lomautetaan ja tuntematon tulevaisuus tekee varovaiseksi, investoidaan muunlaisiin kuin rahaa tai lainaa vaativiiin asioihin.

Keskipohjalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on kokenut poliitikkona monenlaiset vaiheet. Koronapandemian kaltaisesta tilanteesta ei kenelläkään ole kokemusta. Hän arvioi Keskipohjanmaan haastattelussa, että inhimillisyyden nimissä Suomen strategia on parempi kuin Ruotsin. Elinkeinoministeri on epäilemättä oikeassa arvioidessaan, että Suomen ratkaisu tulee näkymään pitkään.

Viisastelijoita näinä aikoina riittää eikä kukaan varmuudella tiedä, millainen strategia on lopulta oikea. Päätökset on kuitenkin tehtävä nykytilanteessa eikä jälkiviisaudella. Ruotsalaista elämänmenoa seuraamalla näyttää suorastaan hurjalta, kun ihmiset istuvat vieri vieressä ulkokahviloissa ja elämä näyttää normaalilta. Suomeen verrattuna ero on iso. Eikä Suomenkaan ratkaisu ole ihan yksiselitteinen. Jos ei ole rahaa, ei ole varaa hoitaa terveyttä. Myös talouskurimuksen seuraukset näkyvät sosiaali- ja terveyspuolella.

Suljetun Suomen avaaminen harkitussa aikataulussa luo kaivattua toiveikkuutta, mutta edelleen kaikkien ohjeiden noudattaminen on tärkeätä.