Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Median toiminnan rahoittavat asiakkaat, siksi juttuja ei voi lukea maksamatta – Kaupassakaan ei saa leipää ja maitoa ilmaiseksi

Pääsiäisenä syntyi keskustelu journalististen sisältöjen maksullisuudesta, kun Haapavesi-lehden päätoimittaja Katariina Anttila kirjoitti asiallisen ja räväkän julkisen kirjeen Haapavedeltä kotoisin olevalle Anu Laitilalle. Tämä oli pyytänyt Facebook-kaveriaan kopioimaan erään Haapavesi-lehden jutun itselleen, koska ei pystynyt lukemaan juttua sen maksullisuuden vuoksi.

KPK Medioiden lehdissä digitaaliset jutut ovat pääosin maksullisia. Sanomalehden tilaajilla tämä on aika selkeä asia. Kun tilaat lehden, siitä on myös maksettava ellei lehti ole kahvilan pöydässä tai kampaamolla. Kun menet kauppaan hakemaan leipää tai maitoa, kassalla niistä pitää maksaa. Turha kai vertauksia on enempää esittää.

Kaupalliset mediat saavat tulonsa tilaajilta ja ilmoituksista. Tilaajatulojen osuus on merkittävä erityisesti aikana, jolloin kaikissa medioissa ilmoitusten määrä on vähentynyt koronaviruksen aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi. Nyt tarvitaan faktapohjaista, laadukasta sisältöä ihmisten turvaksi. Median työntekijät ovat usein kutsumusammatissa, mutta palkkaa tekijöille on maksettava silti.

Miksi Anu Laitila nostettiin esiin Haapavesi-lehdessä ja Keskipohjanmaassa? Useissa tärkeissä julkisissa tehtävissä toiminutta Anu Laitilaa voi pitää niin valistuneena ihmisenä, että medioiden ansaintalogiikan ja samalla arvostuksen luulisi olevan selvän. Laitila on toiminut muun muassa Lukukeskuksen toiminnanjohtajana. Lukukeskus toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijajärjestönä. Moni niin sanottu tavallinen kansalainen on ihan ymmärrettävästi ihmeissään, miksi sisällöt maksavat, kun Ylen, MTV3:n ja iltapäivälehtien uutisia pääsee lukemaan vapaasti. Ansaintamalli on toisenlainen tilattavissa lehdissä ja Ylen kohdalla tietysti aivan erityinen.

Twitterissä toimitukselta kysyttiin, miksi nostimme jutuissa ja Katariina Anttilan kirjeessa esiin myös Laitilan puolison liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan. Kysymys on hyvä. Toimitus halusi selventää Laitilan statusta kertomalla työhistoriasta ja muista julkisista tiedoista. Tieto puolisosta ei vaatinut erityistä tutkimusta sillä Laitila ja Harakka ovat esiintyneet medioissa myös nimenomaan pariskuntana.

Tämä ei kuitenkaan ollut jutun pääpointti vaan se, että median olemassaolon edellytyksenä on rahoitus, joka ei tule valtiovallalta vaan asiakkailta. Tässä demokratiassa on hieno asia, että pystymme tekemään faktapohjaista journalismia ja kertomaan joskus myös epämieluisista asioista.