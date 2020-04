Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yrityksille kohdistettujen koronatukien haku on ollut Kaustisen seutukunnassa toistaiseksi vähäistä.

Alueen yrityksille tehdyn kyselyn mukaan tilanne tulee kuitenkin muuttumaan seuraavien viikkojen aikana. Puolet yrittäjistä arvioi, että omilla toimilla voi vaikuttaa tilanteeseen, ja esimerkiksi aukioloaikoja sopeuttamalla päästään pahimman vaiheen yli.

Kaustisen seutukunnan yrityspalvelut kysyi korona-epidemian vaikutuksista alueen yritystoimintaan. Reilut 90 prosenttia kyselyyn vastaajista totesi epidemian vaikuttaneen jo nyt omaan yritystoimintaansa. Useimmiten vaikutus näkyy peruuntuneina tilauksina ja uusien tilausten vähäisyytenä.

– Yritysten tilauskanta on nyt pienempi. Heikentynyt näkymä tulevaan on suurin muutos normaaliin. Poikkeustilaan liittyvät rajoittamistoimet ovat nekin totta kai vaikuttaneet. Osa yrityksistä on joutunut muuttamaan toimintaansa tai sulkemaan väliaikaisesti ovensa asiakkaiden puuttuessa, toteaa projektipäällikkö Timo Pärkkä Kaustisen seutukunnasta.

Yrittäjät näyttävät reagoineen oikein ja nopeasti eri tavoin muuttuneeseen taloudelliseen tilanteeseen.

Hieman yli neljännes vastaajista kertoo muun muassa neuvotelleensa jo pankin kanssa lainajärjestelyistä. Myös liiketilojen vuokrien järjestelyistä on neuvoteltu. Valtion koronatuet yrityksille eivät vielä sen sijaan ole laajasti käytössä.

Käytetyin tukimuoto on toistaiseksi ollut yrittäjien työttömyysturva. Sitä on nyt mahdollista saada ilman, että yritystoimintaa tarvitsee lopettaa.

Yrityskehittäjä Jarmo Finnilä kertoo, että työttömyysturvan piiriin on hakeutunut tähän mennessä noin neljäsosa kyselyyn vastanneista yrittäjistä, ja tätä mahdollisuutta aiotaan käyttää edelleen.

– Muiden valtion koronatukien käyttöön odotamme kasvua, sillä puolet kyselyymme vastanneista ilmoitti hakevansa jotain valtion korona-tuista seuraavan kuukauden aikana. Eniten tämä näkyy varmasti yksinyrittäjien tuissa, jotka tulevat hakuun tällä viikolla, Finnilä kertoo.

Epidemian vaikutusten ennakointi on vaikeaa, mutta Kaustisen seutukunnan alueen yritysten joukossa suurta pelkoa esimerkiksi selvitystilaan joutumisesta ei näytä olevan. Neljännes yrityksistä arvioi kuitenkin, että yritystoiminta voidaan joutua keskeyttämään toistaiseksi. Noin 11 prosenttia yrityksistä arvioi, että lomautuksia tai irtisanomisia voi tulla, ja että näillä turvataan yritystoiminnan jatkuminen pahimman yli.

Tässä on Timo Pärkän mukaan yrityksen toimialaan liittyviä eroja. Palvelualan yrityksillä näkyy jo nyt se, että yli 70-vuotiaat pysyvät kotona, eivätkä käytä palveluja totuttuun tapaan.

– Myönteisenä on kuitenkin pidettävä sitä, että jopa noin puolet alueemme yrityksistä näkee koronan vaikutukset vähäisinä tai korkeintaan sellaisina, että niistä selvitään pienillä toiminnan sopeuttamistoimilla, Pärkkä kertoo.

Kaustisen seutukunnan kysely toteutettiin pääsiäisen aikana 9.4.-15.4. seutukunnan alueen yrityksille, ja siihen vastasi reilut 20 prosenttia viestin tavoittaneista. 75 prosenttia vastanneista oli alle 2 henkeä työllistäviä yrityksiä. Kysely uusitaan noin kuukauden kuluttua.

Kaustisen seutukuntaan kuuluvat Halsua, Lestijärvi, Kaustinen, Toholampi ja Veteli.