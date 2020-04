Koronaviruksen tartuntaluvut ennallaan Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla keskiviikkona

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona julkaistujen tuoreimpien koronavirustartuntatietojen mukaan epidemian tilanne on pysynyt ennallaan Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.

Viimeisimpien tietojen mukaan Soiten alueella on koko koronaepidemian aikana todettu 15 koronatartuntaa ja yksi koronapotilas on ollut osastohoidossa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa. Soiten kaikki tartuntaketjut on saatu selvitettyä ja mahdolliset altistuneet on jäljitetty.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on pysynyt ennallaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on kerrottu olevan yhteensä 106 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa. Myöskään Pohjois-Pohjanmaalla ei ole pääsiäisen jälkeen raportoitu uusista koronavirustartunnoista.

Koko maassa tartuntoja on todettu olevan 3 237, kun tiistaina tartunojen määr oli 3 161.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n koronakartan perusteella Kokkolassa tartuntoja on tällä hetkellä viisi ja Vetelissä viisi. Myös Vaasan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa Pietarsaaressa on viisi varmennettua koronavirustartuntaa. Oulun eteläisen alueen kuntia kartalta ei vielä löydy. Yksittäisten kuntien tietoja ei kerrota, jos koronatapausten määrä jää alle viiden.

Tautiin on kuollut koko maassa 64 ihmistä.