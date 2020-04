Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Hermeksen kaksi ensimmäistä sopimuspelaajaa ovat viime kauden sisäisen pistepörssin kärki Eetu Paasovaara sekä Paasovaaran tapaan myös ensimmäisen Mestis-kautensa pelannut Heikki Harju.

Paasovaara valittiin kauden päätteeksi sarjan vuoden tulokkaaksi. Paasovaara siirtyi Hermeksen organisaatioon KalPa:sta, jossa hän voitti neljän kauden aikana mm. A-nuorten mestaruuden. Hermeksessä varsinkin kevätpuoliskolla hyvään vireeseen päässyt keskushyökkääjä teki tulokaskaudellaan tehopisteet 9+32 , jolla hän sijoittui koko Mestiksen pistepörssissä sijalle 22.

Harju siirtyi Hermekseen Vaasan Sportin organisaatiosta, jossa laitahyökkääjä pelasi viisi edellistä kautta. Parhaalla A-juniorikaudella Harju teki 21+37 tehopistettä ja oli voittamassa SM-pronssia.

Tulokaskaudella Mestiksessä Harju teki 10+7 tehot 31 ottelussa. Kausi päättyi loukkaantumiseen, mutta nyt mies on jo täydessä harjoittelukunnossa.

– Hienoa päästä jatkamaan Hermeksessä. Viime kausi loppui lyhyeen, mutta silti jäi hyvät fiilikset kaudesta. Odotukset tulevalle kaudelle ovat kovat. Oma tavoite on kehittyä paremmaksi pelaajaksi ja olla tärkeä osa joukkuetta ensi kaudella, Harju sanoo Hermeksen tiedotteessa.

Urheilujohtaja Pasi Tuukkasen mukaan molempien pelaajien kohdalla oli selvää jo aikaisessa vaiheessa, että Hermes tulee käyttämään sopimuksissa olleet optiot.

– Kysymyksessä on kaksikko, jota on kaavailtu joukkueen tulosyksikköön kantamaan erikoistilannevastuuta. He ovat arvojemme mukaisia pelaajia, joilla on myös näkymä pelata tulevaisuudessa kovemmissakin sarjoissa. Paasovaaran sopimukseen sovittiin keväällä 2019 optiovuodelle liigapykälä kesän 2020 ajaksi. Mestistä pelatessa seura on Hermes tulevalla kaudella, Tuukkanen kertoo.