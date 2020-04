Lukijan mielipide: Talous on ykkösasia, sitten vasta ihmisten terveys

Hallituksen päätös maan sisäisten matkustusrajoitusten poistamisesta vaikuttaa suorastaan ihmeelliseltä päätökseltä. Mutta, jos hieman taustoja tutkii, on päätös ja jopa päätöksen kumoaminen ennenaikaisesti, looginen jatke sille pelille, mitä kabineteissa puuhataan terveysepidemian varjossa. On huomioitava, kuinka nk. talouseliitti, markkinat ja oppositio olivat epidemian saavuttaessa täysin hiljaa ja järkyttyneitä. Yksinkertaisesti hallitus vei, ja muut seurasivat. Jos päätös Uudenmaan eristämisestä olisi tehtyä viikkoa myöhemmin, päätöstä olisi tuskin tehty.

Valitettavasti Suomi seuraa nyt perässä mitä tapahtuu Yhdysvalloissa ja esimerkiksi Ruotsissa. Talous on ykkösasia, sitten vasta ihmisten terveys. Tietyillä piireillä, talouseliitillä, on suunnaton kiire päästä avaamaan markkinat ja kutsua kuluttajat takaisin kuluttamaan, vaikka asiantuntijat varoittavatkin riskeistä joita talouden avaaminen toisikin. Suurin osa suomalaisista tukee rajoituksia, ravintoloiden sulkemisia, joukkokokoontumisten kieltämisiä ja matkustusrajoituksia, mutta niin vain kävi, että kasvoton markkinaeliitti saa tahtonsa läpi. Toki, kun markkinoille annetaan nyt päätäntävalta, on jo päätetyt lomautukset riski, joka tulee vääjäämättä rajoittamaan kulutusta ja lisäämään maksuongelmia. Kapitalismin ruosteisten rattaiden pyörittäminen on jälleen tavallisten kansalaisten vastuulla, terveydenkin uhalla. Tästä voimme hyvinkin katsoa jo nyt mallia USA:sta, jossa talous avataan ja kuolonuhrien määrä nousee tuhansilla päivittäin. Olisiko aika pistää kampoihin, ja saada hallitus ja järjestelmä joka uskaltaa talouden taantumisen hinnallakin uhrata kansalaisten ja terveyden puolesta, vaikka sitten pienemmällä elintasolla?