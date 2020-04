Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan luonnontieteellisen museon Kiepin tulipalo ja sen sammutustyöt viime vuoden tammikuussa jätti rakenteisiin pahaa jälkeä. Ei kuitenkaan niin pahaa jälkeä, että koko rakennus täytyy purkaa maata myöten.

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli keskiviikon kokouksessaan luonnontieteellisen museon Kiepin jatkotoimenpiteitä.

Kieppi ja nyt rakennuspaikkana oleva tontti muodostavat osan niin kutsuttua museokorttelia ja ovat yhdessä naapuritontin sekä Pitkäsillankadun eteläpuolella sijaitsevan Roosintalon tontin ohella osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä Kokkolan Pedagogio ja Roosintalo (RKY). Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt eli RKY on inventointi, jonka

kohteet kuvastavat Suomen historian vaiheita.

Kokkolassa kyseessä olevalla tontilla sijaitsevissa rakennuksissa on sekä alueellisena vastuumuseona toimivan K.H.Renlundin museon-, että Kiepin luonnontieteellisen museon käytössä olevia tiloja. Tontilla sijaitsevat vuonna 1823 alunperin rakennettu Forsnabban talo ja siihen liittyvä vuonna 2000 valmistunut uudisrakennusosa, sekä vuosina 1825 ja 1890 rakennetut varasto- ja leipomorakennukset.

Luontomuseo Kiepin käytössä oleva Forsnabban talo eli luonnontieteellisen museo Kiepin vanha osa vaurioitui merkittäviltä osin tulipalon ja sammutustöiden seurauksena viime vuonna.

Kunnostushankkeen tavoitteena on se, että tulipalossa vaurioitunut rakennus purettaisiin kivijalkaa lukuun ottamatta ja rakennettaisiin uudestaan paloa edeltävään ulkoasuun, hyödyntäen säilyneitä rakenneosia.

Poikkeamislupaa haettiin annetuista säädöksistä, sillä asemakaavassa suojeltua rakennusta joudutaan purkamaan ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus ylitetään. Sen lisäksi voimassa olevassa asemakaavassa ei ole sr-merkinnällä suojeltujen rakennusten uudelleen rakentamista koskevia määräyksiä.

– Tulipalo, savu ja sammutusvedet vaurioittivat rakennusta pahoin. Suuri osa rakennuksesta muun muassa kattorakenteet ovat tuhoutuneet. Materiaalianalyysien perusteella kaikki hirsirakenteet on purettava täysin jo senkin vuoksi että ne voidaan käydä kaikilta sivuiltaan läpi. Suunnitteluryhmässä on päädytty siihen, että rakenteiden huokoisuuden vuoksi hirsiosia on mahdotonta ennallistaa palon jäljiltä niin kattavasti että riskit sisäilmaongelmille saataisiin eliminoitua. Rakennussuunnittelua on lähdetty viemään eteenpäin ratkaisulla,

jossa rakennepaksuudet ovat samankaltaiset kuten aikaisemmin mutta rakenteet uusia. Palaneesta rakennuksesta ikkunat ja julkisivuverhous asennetaan kunnostuksen jälkeen uuteen rakennukseen. Ratkaisu soveltuu parhaiten myös siksi että perustuksille tarvitsee tehdä mahdollisimman vähän, muun muassa näin perustellaan hanketta.

Jälleenrakennushankkeesta on kuultu naapurikiinteistöjä kahdessa eri vaiheessa, eikä siitä ole tullut muistutuksia.

Sekä K.H.Renlundun museo, Kokkolan kaupunkisuunnittelu että Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus ovat lausuneet aiheesta.

– Aikaisemmin toteutettujen virheellisten rakenneratkaisujen ja korjausmateriaalivalintojen vuoksi, ei rakennuksen palauttaminen ilman purkutoimenpiteitä ole mahdollista. Ehtona lausunnossa esitetään, että Luontomuseo Kiepin vanhan osan ulkoasu säilyy entisellään ja tulipalossa säilyneet ulko-osat perustuksineen palautetaan rekonstruktiona tehtävään hirsirunkorakenteeseen.

Lausunnossa edellytetään lisäksi, että tonttia koskevista maanmuokkaussuunnitelmista pyydetään museolta lausunto, jotta museo voi

arvioida hankkeen vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön mahdollisen dokumentointitarpeen lisäksi. Myös korjaus- ja uudelleenrakentamista koskevien suunnitelmien lähettämistä museon lausuttavaksi ja hyväksyttäviksi edellytetään, sanotaan K.H.Renlundin museon antamassa lausunnossa.

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää poikkeamisluvan asemakaavan suojelumääräyksestä ja rakennusoikeudesta sillä ehdolla, että uudelleen rakennettavassa rakennuksessa hyödynnetään hakemuksessa esitetysti vanhat julkisivumateriaalit, rakennusosat sekä jälleen rakennettu rakennus ulkoasultaan tulee vastaamaan tulipalossa vaurioitunutta ja purettavaa rakennusta.

Poikkeamislupa on voimassa yhden vuoden. Ennen purkutoimenpiteisiin ryhtymistä hakijan on saatava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta purkulupa ja vastaavasti ennen rakennustöihin ryhtymistä viranomaiselta on saatava rakennuslupa. Molemmat luvat on haettava poikkeusluvan voimassaolon aikana, eli vuoden aikana.

