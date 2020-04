"Koronavirus ei tule kotiisi, jos ei joku tuo sitä sinne tai ellet itse hae sitä jostakin" – Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri Arto Nieminen antoi torstaina tilannekatsauksen

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri Arto Nieminen antoi torstaina koronaviruspandemiaan liittyvän tilannekatsauksen.

Tilannekatsauksessa Nieminen kertoo Kallion strategiasta koronaviruksen testaukseen, tapauksista tiedottamiseen ja varustautumiseen. Tilanne koronaviruspandemian suhteen Kallion alueella on toistaiseksi rauhallinen; yksittäisiä tapauksia on todettu, lähikontaktit on tavoitettu ja muu väestö ei näissä tapauksissa ole ollut alttiina tartunnalle.

Testauksesta Arto Nieminen kertoo seuraavaa:

– Maailman terveysjärjestö WHO ja sosiaali- ja terevysministeriö suosittelevat hyvin runsasta testaamista. Myös Kalliossa näytteenottoa on jatkuvasti lisätty ja toiveemme olisi tietysti, että voisimme testata vaikka koko väestön. Realiteetti kuitenkin on se, että näytteenotossa tarvittavia tikkuja ja näyteputkia haluaa tällä hetkellä Kallion ja Suomen lisäksi koko maailma.

– Seuraavana pullonkaulana tulee olemaan laboratorioanalytiikka ja -henkilöstö. Kallion nykyisellä kapasiteetilla voisimme testata ehkä 3–4 ihmistä sadasta. Olisi äärimmäisen ikävää todeta, että testausresurssit on kulutettu loppuun ennen kuin laajempi epidemia on edes alkanut. Kohdennetulla näytteenottostrategialla selviämme kuitenkin huomattavasti pidempään. Toki testaamista tullaan lisäämään merkittävästi, jos näytetikkujen saatavuus markkinoilla paranee esimerkiksi kotimaisen tuotannon ansiosta ja mikäli laboratorioiden testauskapasiteettia saadaan nostettua.

Esimerkkinä Arto Nieminen ottaa esille kuvitteellisen tapauksen, jossa viisihenkisen perheen isä sairastuu Ylläksen matkan jälkeen kuumetautiin, johon kuuluu lihaskipuja ja hajuaistin menetys – häneltä otetaan nenänielusta näyte, jossa todetaan COVID-19-koronavirusta. Hänet ja muu perhe asetetaan kotikaranteeniin estämään muun väestön sairastumista. Perhe ei ole matkan jälkeen tavannut ketään muita, he ovat pysytelleet kotosalla ja ketään tartunnalle altistuneita ei kotipaikkakunnalla ole.

– Parin päivän kuluttua kahdelle muulle perheenjäsenelle ilmaantuu samanlainen oirekuva kuin isällä ja muutaman päivän sisällä kaikki perheessä ovat sairastuneet. Perheessä on yksi laboratoriovarmistettu koronatapaus, mutta myös muilla on kliinisen kuvan perusteella korona. Tärkeintä on se, että tauti ei pääse leviämään perheestä eteenpäin. Muiden perheenjäsenten testaaminen ei ole tarpeen; merkittävä ennakkotodennäköisyys ja tyypillinen taudinkuva riittävät diagnoosiin. Pelkkä testi ei paranna ketään. Tärkeintä on kohdentaa rajallinen testauskapasiteetti epidemian hallintaan, riskiryhmien sairastumisen ehkäisemiseen ja estämään infektion leviämistä hoitolaitoksissa, Nieminen kirjoittaa.

Tiedottamisesta Kalliossa on päätetty ensimmäisen koronavirustapauksen jälkeen, että kuntayhtymä ei tiedota yksittäisistä laboratoriovarmistetuista tapauksista. Tiedottaminen tapahtuu sairaanhoitopiirien tasolla ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee kuntien tapausmäärät, kun tapauksia on kunnassa vähintään viisi.

– Lisäksi pelkkien laboratoriovarmistettujen tapausten määrä on kahdella tavalla harhaanjohtava. Jos äsken mainittu esimerkkiperhe asuisi esimerkiksi Alavieskassa ja kaikista olisi otettu näyte, ilmoitettaisiin Alavieskassa olevan nyt viisi koronavirustapausta ja se aiheuttaisi huolta väestössä. Totuus kuitenkin olisi se, että muu väestö ei olisi vaarassa, kun perhe olisi kotona eristyksessä muista. Vastaavasti jos ainoastaan isä olisi testattu, ilmoitettaisiin Alavieskassa olevan yksi koronavirustapaus, vaikka totuus olisi viisi.

– Oleellisempaa on ilmoittaa epidemiologisesti tärkeä tieto, eli tilanne, jolloin muullakin väestöllä on riskiä saada tartunta. Ja tällaisessa tapauksessa taatusti laadimme tiedotteen. Yksittäisessä tapauksessa ei voi myöskään koskaan vähätellä sitä inhimillistä kärsimystä, jota esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytävä alatyylinen keskustelu tartunnan saaneesta aiheuttaa, Arto Nieminen huomauttaa.

Suojavarusteista on kaikkialla pula. Nieminen kirjoittaa, että Kalliossa alettiin varautua hyvissä ajoin, mutta suojainten tarve on lisääntynyt huimasti sosiaali- ja terveysministeriön määräysten mukaisesti.

– Onneksi alueella on useita yrityksiä, jotka ovat pystyneet käynnistämään tai ovat käynnistämässä omaa suojainten tuotantoa. Kalliossakin varastossa olevien henkilösuojainten määrä on rajallinen, mutta järkevällä ja asianmukaisella käytöllä uskon myös suojainkapasiteetin riittävän.

Tilannekatsauksessaan Nieminen muistuttaa myös tutuiksi tulleista perusohjeista.

– Koronaviruksesta emme tiedä vielä kaikkea. Kohtalaisen varmaa kuitenkin on, että koronavirus ei tule kotiisi, jos ei joku tuo sitä sinne tai ellet itse hae sitä jostakin. Siksi sosiaalisia lähikontakteja kannattaa rajoittaa ja muistaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Tilannekatsauksen torstaina antanut Arto Nieminen on sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri.