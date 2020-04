Soitessa koronatilanne ennallaan torstaina, Pohjois-Pohjanmaalla tartuntamäärä kasvoi kahdella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaina julkaisemien tartuntatietojen mukaan koronavirusepidemian tilanne on pysynyt ennallaan Keski-Pohjanmaalla Soiten alueella. Maakunnassa on viimeisten tietojen mukaan todettu yhteensä 15 koronavirustartuntaa.

Soiten alueella kaikki tartuntaketjut on saatu selvitettyä ja mahdolliset altistuneet on jäljitetty.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntojen kokonaismäärä on noussut kahdella ja siellä sairaanhoitopiirin alueella on nyt 108 todettua koronavirustartuntaa. on pysynyt ennallaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella varmistetuista tartunnoista 79 on Oulussa.

Oulun yliopistosairaala OYS:ssa oli keskiviikkona aamulla yhteensä 8 koronapotilasta. Heistä neljä oli tehohoidossa ja neljä osastohoidossa.

Kokkolassa tartuntoja on tällä hetkellä viisi ja Vetelissä viisi. Myös Vaasan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa Pietarsaaressa on viisi varmennettua koronavirustartuntaa. Oulun eteläisen alueen kuntia kartalta ei vielä löydy. Yksittäisten kuntien tietoja ei kerrota, jos koronatapausten määrä jää alle viiden.

Suomessa varmistetuista tartunnoista 1207 on Helsingissä, 327 Espoossa ja 244 Vantaalla. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella Tampereella tapauksia on 97, Jyväskylässä 84 ja Turussa 86.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on keskiviikkoon mennessä kuollut 72 suomalaista.