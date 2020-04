Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Karenin onni on katkolla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Isäviikonloput.Ohjaus Nanna Kristín Magnúsdóttir, 2019

Yle TV2 ti 21.4. klo 22.00/Areena

Ohjaaja-käsikirjoittaja-näyttelijä Nanna Kristín Magnúsdóttir oli syksyllä 2018 Reykjavikin elokuvafestivaaleilla esittelemässä projektiaan. Sen tekonimenä oli Happily Never After (”onnettomana loppuun saakka”).

Keskeneräisestä työstä Magnúsdóttir esitteli näytteen, joka on sarjan Isäviikonloput ensimmäisen jakson toinen kohtaus. Mitä lapsellisen avioparin ruuhkavuosista ehtiikään sanoa viidessä minuutissa! Ajattelin jo tuolloin, että nyt on kova. Eikä sen kovan tarvitse aina olla Nordic noiria.

Jäin odottamaan sarjaa, jonka aihio julkaistiin ensin lyhytfilminä. Isäviikonloput (Pabbahelgar) nimenä tulee siitä, kun keski-ikäinen Karen (Magnúsdóttir) vie lapset ex-miehensä Matin (Sveinn Ólafur Gunnarsson) luo ja viettää laatuaikaa itsensä kanssa. Se merkitsee pullansyöntiä kaupassa ja tutustumista internetin ihmeelliseen maailmaan. Alkuminuuteista voi päätellä, sopiiko räväkkä vessarealismi katsojalle. Minulle sarja paljastui yhdeksi vuoden parhaista ja omaperäisimmistä näkökulmista eroperheen ja keski-ikäisen naisen arkeen.

Vakavuudesta huolimatta käsittelytapa on komediallinen. Päähenkilö on perheterapeutti, joten aviokriisi osuu omaan kantapäähän. Magnúsdóttir panee kaiken peliin myös näyttelijänä. Hänen ilmeikkyytensä, koko naamasta paistava asenteensa on – no, ilmiömäistä.

Meillä ei vielä osata tehdä näin riemastuttavan kypsää ilmaisua. Eikä meillä ole moneen kertaan palkitun Magnúsdóttirin veroista näyttelijää. Tai on. Montakin. Mutta ei käsikirjoittajaa ja ohjaajaa, joka ottaisi meidän Milka Ahlrothimme, Minttu Mustakalliomme, Krista Kososemme tai Oona Airolamme koko paletin kerralla käyttöön.

Isäviikonloput on tehty Ylen kanssa yhteistyössä. Voimme ottaa kunniasta tännekin palasen. Tällä hetkellä superlahjakas – enkä sano tätä kevyesti - Nanna Kristín Magnúsdóttir suunnittelee jatkoa Isäviikonlopuille sekä perhemusikaalia, jonka kaikki roolit laulavat lapset.