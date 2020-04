Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Korona nostaa myös poliittisen kuumeen

Tasavalta on yhtäkkiä täynnä infektiosairauksien erikoislääkäreitä. Eikä ainakaan sosiaalinen media edellytä tähän pätevyyteen edes lääketieteen perusopintojen aloittamisen suunnittelua.

Samaan aikaan koronavirus on nostattanut korkean poliittisen kuumeen, josta esimerkkinä tiistaina hallituksen yömyöhään kestänyt istunto. Aiheena oli Uudenmaan maakunnan eristämisen lopettaminen.

On selvää, että kaikkien koronaepidemian hillitsemiseksi tehtyjen rajoitustoimien purkaminen on niin terveydellisesti kuin poliittisestikin sietämättömän vaikeaa. Toisessa vaakakupissa painaa raskaasti huoli ihmisten terveydestä, toisessa on syvä tietoisuus yhteiskunnan sulkemisen hirmuisesta taloudellisesta hinnasta. Ratkaisujen ajankohdat perustuvat parhaaseen ymmärrykseen ja todennäköisyyksiin. Varmuutta ei ole kenelläkään.

Tämäkin huomioiden aivan erikoiselta tuntuu, että joihinkin poliittisiin kalloihin upposi niin työläästi puhtaasti juridinen argumentti. Jos perustuslain takaamalle perusoikeudelle, tässä tapauksessa vapaalle liikkumiselle, asetetaan poikkeuksellisia rajoituksia, ne ovat voimassa täsmälleen niin kauan kuin perusteltu syy on olemassa. Kun tuo syy poistuu, pitää rajoitukset poistaa heti eikä muutaman vuorokauden kuluttua.

Ihan oma asiansa on, tapahtuiko Uudenmaan rajoille pystytettyjen tiesulkujen purkaminen tautitilanteen kannalta liian aikaisin. Se on mahdollista, mutta sen saamme tietää vasta myöhemmin. Niin kuin saamme tietää monen muunkin tehdyn toimenpiteen oikeaan – tai väärään – osumisen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toivoa todellakin sopii, että koronakriisin aikana yksikään puolue ei sortuisi vilkuilemaan mielipidetiedusteluja ja sekoittamaan mittaustuloksia kirjaimellisesti kuolemanvakavaan asiaan.

Ei varmaankaan voi olla niin, että esimerkiksi Suomen keskustassa hermot olisivat pettäneet, kun koronakriisin aikana aiheellisesti paljon positiivista palautetta saaneen pääministeri Sanna Marinin SDP on noussut aivan perussuomalaisten kantaan, jopa piikkipaikalle. Katri Kulmunin keskusta taas tarpoo 12 prosentin kannatussuossa.

Kun samaan aikaan perussuomalaiset arvostelevat kokoomuksen säestyksellä hallitusta liian lievistä toimista, Apollonkadun aivomyrskyissä on varmasti tullut mieleen ajatus kovemmista toimista. Kuten sanottu, toivoa sopii, että koronakuumeilusta huolimatta poliitikkojen päät pysyvät kylminä ­– ja sydämet lämpiminä.