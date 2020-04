Suojamaskien hankintasotku puhututti eduskuntaa – "Suomalainen varautuminen on kupla"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Oppositiopuolueet peräsivät hallituksen ministereiltä vastauksia suojamaskien hankintaan liittyvistä epäselvyyksistä.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina erityisesti perussuomalaisten kansanedustajat kysyivät työministeri Tuula Haataiselta (sd.), kehotettiinko Huoltovarmuuskeskusta (HVK) käyttämään muita kuin tavanomaisia kanavia suojamaskien hankkimiseksi.

Tähän ministereiltä ei kuitenkaan saatu selvää vastausta.

Haatainen kertoi seuranneensa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa, mutta maskihankintoihin liittyvistä epäselvyyksistä hän kuuli ensimmäisen kerran mediasta.

– Minulla ei ollut tietoa, ennen kuin luin Suomen Kuvalehden artikkelin. Tämä oli minulle järkytys ja tein välittömästi selvityspyynnön, Haatainen sanoi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru penäsi myös sitä, aikooko Haatainen erota maskisotkun vuoksi.

Haatainen totesi, että ministeriön tehtävä on ohjata ja huolehtia siitä, että HVK:n prosessit ovat asianmukaisesti järjestetty. Operatiivinen vastuu kuuluu keskuksen hallitukselle.

– HVK on itsenäinen laitos, jossa on oma hallitus. Se antaa menettelytapaohjeet ja varmistaa toiminnan oikeellisuuden. Operatiivinen johto vastaa hankinnoista. En ole ministerinä ryhtynyt suojelemaan ketään. Pyysin selvityksen ja tiistaina HVK:n hallitus sen minulle esitteli ja toisen hankinnan osalta on tehty rikostutkintapyyntö, työministeri sanoi.

Kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo (ps.) pohti puheenvuorossaan sitä, miksi HVK ylipäätään lähti operoimaan sellaisessa tehtävässä, johon sillä ei ole osaamista.

Huoltovarmuuskeskus tilasi Suomeen kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja 1,1 hengityssuojainta, joista Suomi sai vain 230 000.

Tilaus saapui Kiinasta viime viikon tiistaina ja heti seuraavana päivänä kävi ilmi, ettei maskeja voida käyttää sairaaloissa.

Tämän lisäksi hankinnoista ilmeni sellaisia epäselvyyksiä, jotka johtivat rikostutkintapyynnön lisäksi HVK:n toimitusjohtajan Tomi Louneman eroon pitkäperjantaina.

Eduskunnan kyselytunnilla perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kuvasi suomalaista varautumista kuplaksi, koska Suomessa ei saada kylvettyä satoa maahan ilman ulkomaista työvoimaa ja suojavarusteet tilataan Kiinasta.

– Mitä varmuutta se on, että ollaan ulkoisten tekijöiden armoilla, hän kysyi ja peräisi vastausta siihen, mitä koronakriisistä aiotaan oppia, ettei Suomi joudu räpiköimään joka kerta, kun tapahtuu jotain, joka ei ole omissa käsissä.

Halla-aho esitti, että pitäisikö Huoltovarmuuskeskuksella olla suojavarusteiden suhteen oma tuotantolinja, jotta suojavarusteiden riittävyys olisi paremmin turvattu.

– Tämä on niitä asioita, jotka on syytä tarkkaan harkita. Olemme globaalissa maailmassa ja tiedämme miten haavoittuvia tuotantoketjut ovat. Silloin pitää olla valmius käynnistää omaa tuotantoa, pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi.

Suojavarusteiden kotimaista tuotantoa on jo käynnistetty ja viime viikolla HVK teki sopimuksen suomalaisen Lifa Airin kanssa suojavarusteiden valmistamisesta.

Eduskunnan kyselytunnilla keskustelua herättivät myös rajoitustoimet, joita on tehty viruksen leviämisen estämiseksi.

Hallituksen ministerit korostivat sitä, että Uudenmaan sulun purkaminen oli välttämätöntä, koska sulun jatkamiselle ei ollut enää edellytyksiä.

Pääministeri kertoi myös sen, ettei Suomen strategia koronaviruksen torjunnassa ole muuttunut.

– Hallituksen on noudatettava lainsäädäntöä ja Uuttamaata koskeva rajoitustoimi oli purettava heti, kun välttämättömyyden vaade ei enää täyty.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula nosti esille sen, millä tavalla kirjastot voisivat poikkeusoloissa toimia.

Tällä hetkellä kirjastot ovat suljettu, joten esimeriksi opiskelumateriaalien lainaaminen tai kirjastoissa olevien tietokoneiden käyttäminen on estynyt.

Kontula esitti, eivätkö kirjastot voisi toimia samalla periaatteella kuin ravintolat, jotka voivat myydä ruoka-annoksia ulos.

Kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) lupasi ottaa kirjaston uloslainauksen esille, kun hallitus alkaa miettiä koronan rajoitusten purkutoimia.