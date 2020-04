Levyarvio: Friggin Frixx on huippusoittajien taitava ja itsevarma juhlalevy

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Frigg: Frixx.

Vaikea uskoa, että kansanmusiikkiyhtye Frigg on ollut toiminnassa jo 20 vuotta. Mutta kun nuorena aloittaa, ehtii paljon.

Kaustisella ravintola Pelimannissa soitetusta harjoituskeikasta lähtenyt kehitys on johtanut Friggin Suomen kansanmusiikkiyhtyeiden kirkkaimpaan kärkeen. Yhtyeellä on faneja Pohjoismaiden lisäksi niin USA:ssa, Keski-Euroopassa kuin Japanissakin.

Tämän kevään juhlakeikoille kävi niin kuin kävi, mutta levy, Frixx ehti silti ilmestyä.

Frigg on toiminta-aikanaan onnistunut luomaan aidosti muista kansanmusiikkiyhtyeistä erottuvan tyylin. Sen aineksia ovat kuulas pohjoismainen viulismi, maanläheinen americana sekä englanninkielisen Euroopan selkeät melodiat ja vauhdikkaat rytmit.

Frixx alkaa Juhlamarssilla, joka on niin komea kappale, että se sopisi yhtä hyvin Ranskan kuninkaalle kuin maalaishäiden sisääntuloon. Sen eräänlaiseksi vastapariksi levyllä on myös Saatto, kamarimusiikillinen, surumielisen kaunis teos, jossa joku ei ole tulossa sisään vaan on matkalla jonnekin pois.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on esimerkiksi Häkkisen riilissä, ja Jouko-Taiga on kuin suoraan näppärikurssin jatkoilta.

Frixxin erikoisuus on kanteleensoittaja Senni Eskelisen vierailu, joka esimerkiksi Overtyyri-kappaleessa vahvistaa seesteisen rauhallista tunnelmaa.

Frixx on kauttaaltaan omilla jaloillaan seisova levy. Sen ei tarvitse pullistella huippunopeilla tempoilla tai ylivaikeilla rytmeillä. Muusikoiden keskinäinen svengi välittyy. Sävellykset ovat uusia ja kiinnostavia, sen sijaan että kuluneista tradeista yritettäisiin kaivaa käyttämätöntä kulmaa monimutkaisilla sovituksilla.

Se on kyllä sanottava, että 11 kappaletta ja 45 minuuttia on levylle paljon, joten aivan yhtenäistä kokonaisuutta Frixx ei muodosta.

Kansanmusiikkilevyissä on usein se ongelma, että klassisen musiikin kirkas ja kuulas viulusoundi kuulostaa liian kylmältä, mutta aittajamien rouhkea livesoundi liian tunkkaiselta. Frixxillä äänimaailma on erittäin onnistunut. Stemmat erottuvat, mutta soiton lämpö on säilytetty.

Friggin viulisteista Esko Järvelä ja Tero Hyväluoma soittavat soolomateriaalissaan hyvin erottuvalla tyylillä, mutta Friggissä he ovat osa kokonaisuutta, eikä soitto keuli missään vaiheessa, vaikka tyylit ovatkin erilaisia. Soolot toki soittajilta lähtevät silloin kun kuuluu.

Sama pätee säveltäjiin. Frixxillä on Esko Järvelän, Tero Hyväluoman ja Petri Praudan sävellyksiä, ja vaikka ne ovat erilaisia, ne toimivat osana levykokonaisuutta. Jos joku sanoo, että ei kannata tehdä musiikkia, koska kaikki on jo tehty, kannattaa hänet ohjata Friggin musiikin pariin. Jostain tällaisia täydellisen kauniita melodioita vain vieläkin syntyy.

Frixx on huippusoittajien taitava, itsevarma levy, joka tarjoaa koskettavia tunnelmia, kauniita melodioita ja hivelevää svengiä.