Veteliläislähtöisellä Matias Tynillä oli tärkeä rooli Sarah Palun Ikivirta-albumin synnyssä – kahden "viilaajaluonteen" yhteistyössä kohtaavat ikiaikainen ja nykyaikainen

On projekteja, jotka etenevät nopeasti ja suoraviivaisesti maaliin. Ja sitten on projekteja, jotka vaativat valmistuakseen hyvin pitkän kypsytysajan. Reilu kuukausi sitten ilmestynyt Sarah Palun esikoisalbumi Ikivirta kuuluu jälkimmäiseen kategoriaan.

Sarah Palu on suomalais-ranskalainen muusikko ja säveltäjä, jonka pääinstrumentit ovat kantele ja kelttiharppu.

– Harppu on Ranskassa perinteinen kansansoitin ja kantele taas Suomessa, Palu kertoo.

Ikivirran alkulähde alkoi pulputa Palun aloittaessa säveltämisen 9-vuotiaana. Musiikinopiskelu eteni Espoon musiikkiopistosta Sibelius-Akatemian nuoriso-osaston ja varsinaisen opiskelun kautta ammattiin.

Muusikon työn lisäksi Palu työskentelee säveltäjänä, ja hän on säveltänyt paljon elokuvamusiikkia. Visuaalisuus on aina ollut hänelle tärkeää, ja hän harrasti kuvataidetta aktiivisesti, kunnes ammatinvalinta kallistui musiikin puolelle.

– Elokuvasäveltämisessä yhdistyvät molemmat puolet, Palu toteaa.

Yksi etappi Ikivirran reitillä on ollut Palun yhteistyö Vetelistä kotoisin olevan Matias Tynin kanssa. Tyni on monipuolinen muusikko ja säveltäjä, joka soittaa mm. Topi Sahan, Antero Lindgrenin, Aili Järvelän ja Tero Hyväluoman yhtyeissä.

Palun ja Tynin musiikillinen yhteistyö alkoi Sibelius-Akatemiassa. Sittemmin he ovat tehneet yhdessä esimerkiksi elokuvamusiikkia, kuten musiikin Marika Harjusaaren palkittuun Kotimatka-elokuvaan. Se on parhaillaan nähtävissä Yle Areenassa. He soittavat molemmat myös Viitasen Piia -yhtyeessä.

– Meillä on yhteinen musiikillinen kieli, joten Matias oli luonteva valinta levyn taiteelliseksi tuottajaksi, kertoo Palu.

Matias Tyni on säveltänyt myös peli- ja mainosmusiikkia. Vuokko Salo

Ikivirta-levy koostuu Palun sävellyksistä, joissa vanhat kansansoittimet, kuten kantele ja jouhikko, kohtaavat nykymusiikin ja elektronisen musiikin äänimaisemat.

Vanhimmat kappaleet Palu kertoo säveltäneensä lähes kymmenen vuotta sitten, ja tuoreimmatkin ovat parin vuoden takaa.

– Aluksi minulla oli levystä selkeämpi visio, mutta se, mikä oli syntymässä, ei noudattanut suunnitelmia, joten minun piti päästää niistä irti.

Esimerkiksi levyn nimikkokappale alkoi pelkästä pienestä pianoaihiosta, josta kappaleen kuoriutuminen kesti puolitoista vuotta. Palu kertoo, että monta kertaa luovuttaminen oli lähellä, koska hän ei tiennyt, tuleeko aihioista yhtään mitään.

– Tunne, kun sävellys alkoi ilmestyä, oli sanoinkuvaamaton. Syntynyt teos yllätti tekijänsä täysin.

Toisaalta levyn tekemisessä oli jotain samaa kuin säveltämisessä lapsena.

– Kun aloin säveltää, musiikki syntyi intuitiosta ja tunteesta. Sitten tuli koulutus ja oppi kaikki eri tekniikat, joita voi käyttää. Olinkin vähän aikaa jumissa oman tekemisen kanssa. Tämä oli paluuta intuitioon, Palu kuvaa.

Intuitio on hänelle tärkeä voima. Siihen liittyy myös meditaatio, jota hän on harjoittanut aktiivisesti noin kymmenen vuotta.

Teemallisesti Ikivirta käsittelee ajan jatkuvuutta, jonkin syntymistä ja siitä luopumista. Esimerkiksi Laulu lähteneelle -kappale sai alkunsa Palun omasta kokemuksesta rakkaan ihmisen lähdöstä. Siihen tehty video palkittiin Oulun musiikkividefestivaaleilla vuonna 2018.

Tynillä oli levynteossa merkittävä rooli. Hän teki levylle yhdessä Palun kanssa sovituksia, joista osa syntyi hetkessä tehdyistä kokeiluista. Hän on myös soittanut levylle lukuisia instrumentteja ja tehnyt biittejä tietokoneella.

– Teimme paljon kolmestaan Sarahin ja äänittäjän kanssa. Välillä minun roolini oli vain ruokkia prosessia, ehdotin vaikka, että kokeillaanko tähän biisiin dobro-kitaraa, Tyni kertoo.

Valtaosa levyn materiaalista äänitettiin jo pari-kolme vuotta sitten. Välillä tekemisessä oli pitkiä taukoja.

– Meitä taisi olla siinä kaksi viilaajaluonnetta yhdessä, naurahtaa Tyni.

Hänen mielestään levyä voi kuvata akustiseksi elektroksi.

– Siinä on konemusiikille tyypillisiä lähestymistapoja, mutta toteutus on akustinen.

Tynin mukaan jännittävintä prosessissa oli juuri se, miten akustiset ja elektroniset elementit saadaan yhdistettyä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Kun materiaali oli valmis, pohtimista riitti vielä julkaisumuodossa. Palu halusi, että vaikka musiikki julkaistaisiin digitaalisesti, kuulija saisi myös jotain konkreettista. Cd-levyä hän ei kuitenkaan halunnut julkaista, sillä monella ei enää ole cd-soittimia, ja hän haluaa välttää sellaisen tavaran tekemistä, jolle ei ole todellista käyttöä.

Sitten Palu ja Tyni keksivät suklaan. Ikivirta-levyn voi ostaa muodossa, jossa ostaja saa levyn suomalaista, käsityönä tehtyä vegaanista suklaata ja paketissa on digitaalisen levyn latauskoodi.

– Levyn teemana on luopuminen ja uudet alut. Siksi myös fyysinen levy on nyt sellainen, josta on lopulta luovuttava, sillä suklaa ei säily ikuisesti. Sitä ennen saa kuitenkin nauttia suklaan ja musiikin yhdistelmästä, Palu toteaa.