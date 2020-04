Yhteissävellyksiä, tietovisoja ja videopuheluita – Keski-Pohjanmaan konservatoriossa kehitettiin nopeasti uusia menetelmiä soitonopetukseen, kun koronarajoitukset laittoivat oppilaitoksen ovet kiinni

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kun tieto oppilaitosten sulkemisesta koronaepidemian vuoksi kuukausi sitten tuli, Keski-Pohjanmaan konservatoriolla toimittiin nopeasti. Etäopetukseen siirryttiin käytännössä yhdessä päivässä.

Konservatorion apulaisrehtori Pasi Ojala kertoo, että koko tiistaipäivän henkilökunta istui kokouksissa. Ensin kokoontuivat aineryhmien puheenjohtajat ja iltapäivällä kaikki opettajat eri ryhmissä. Tavoitteena oli, että myös ne opettajat, joiden it-taidot ovat heikompia, pääsisivät alkuun. Näin myös kävi. Jo ensimmäisenä varsinaisena sulkupäivänä keskiviikkona järjestettiin ensimmäiset tunnit verkossa.

– Opettajakunnassa oli niitä, jotka olivat jo käyttäneet eri alustoja. Meillä oli 3-4 vuotta sitten yhteistyötä yrityksen kanssa, joka kehitti etäopetusjärjestelmää, joten jonkin verran osaamista oli, Ojala kertoo.

Konservatoriolle oli myös aiemmin hankittu päätoimisille opettajille tablettitietokoneita, joten tyhjästä ei tarvinnut lähteä.

Silti paljon uuden opettelua on tarvittu. Ojala sanoo olevansa ylpeä opettajista, jotka niin nopeasti sopeutuivat tilanteeseen ja alkoivat yhdessä etsiä ratkaisuja.

Myös oppilailta ja heidän perheiltään on tullut positiivista palautetta. Konservatorion vastikään perheille tekemässä kyselyssä yli 90 % oli tyytyväisiä etäopetuksen järjestämiseen ja opettajan ja oppilaan yhteydenpitoon.

Ojala sanoo, että eristäytymisen aikana musiikin hyvinvointivaikutukset korostuvat. Valtaosa lasten ja nuorten ohjatuista harrastuksista on kokonaan peruttu, joten soittotunti on kaivattu hengähdystauko kotiarkeen.

Yhtenäistä käytäntöä opetuksen järjestämiseen ei konservatoriolla ole tehty, vaan jokainen opettaja käyttää sitä menetelmää, joka hänelle ja oppilaalle tilanteessa parhaiten toimii.

– Opettajat käyttävät Zoomia, Meettiä, Skypeä, WhatsAppia... yksi opettaja kertoi, että hänestä on tullut tubettaja, Ojala toteaa.

Soiton- tai tanssinopettaja ei välttämättä pidä joka viikko live-soittotuntia, vaan osa tunneista voi olla tallenteita. Oppilasta saatetaan myös pyytää äänittämään soittoaan ja lähettämään nauhoitus opettajalle kommentoitavaksi. Ojala kertoo, että oman soiton äänittäminen ja kuuntelu on ollut monelle oppilaalle silmiä, tai oikeastaan korvia avaava kokemus, joka on innostanut harjoittelemaan tosissaan.

Kaikkea ei etäyhteyksillä kuitenkaan voida tehdä. Ryhmäopetus, kuten bändit, orkesteri ja nykytanssiryhmät eivät käytännössä voi jatkaa toimintaansa totutussa muodossa.

– Vähintään pohjatyötä kuitenkin tehdään. Opettajat ovat esimerkiksi soittaneet stemmoja valmiiksi ensi syksyn kappaleisiin, jotta niitä voi harjoitella. Tässä on kuitenkin tulossa kaikenlaista, kuten Kokkolan juhlavuoden tapahtumia, Ojala toteaa.

Osa soitonopetuksen tasosuorituksista on siirretty ensi syksyyn. Kenenkään valmistuminen tai jatko-opintoihin hakeutuminen ei kuitenkaan jää koronaepidemiasta kiinni.

– Olemme varanneet kolme päivää tutkintojen tekemiseen striimattuna. Silloin salissa ovat vain säestäjä, oppilas ja opettaja, ja raati katsoo soiton toisessa tilassa, Ojala kertoo.

Hän uskoo, että osa etäopetuksen menetelmistä tulee jäämään käyttöön myös korona-ajan jälkeen. Keski-Pohjanmaan konservatorion alue on maantieteellisesti laaja, ja jatkossa esimerkiksi Perhosta ei välttämättä tarvitsisi joka viikko ajaa Kokkolaan musiikin perusteiden tunnille.

Noora-Kaisa Salo-Peltokoski on kerran pitänyt oppilailleen klarinetin kielen hiontakurssia Zoom-ohjelmassa. Clas-Olav Slotte

Keski-Pohjanmaan konservatorion klarinetinsoiton lehtori Noora-Kaisa Salo-Peltokoski oli jo ennen korona-aikaa hyödyntänyt opetuksessaan jonkin verran tieto- ja viestintätekniikkaa. Silti etäopetuksen toteuttamista joutui aluksi miettimään melkoisesti.

Salo-Peltokoski pitää soittotunteja WhatsAppin ja Zoomin avulla. Joka toinen viikko hän pitää live-tunnin, joka toinen taltioidun soittotunnin videointitehtävineen ja palautteineen. Lisäksi hän on opetellut käyttämään ohjelmaa, jolla hän on voinut tehdä oppilaille moniäänisiä taustoja, joiden päälle harjoitella omia soitto-osuuksia.

– Eniten on ikävä samassa tilassa yhdessä soittamista. Onneksi siihen on tavallaan mahdollisuus yhteisillä projekteilla, tapaamisilla ja yhteisöllisyyttä ylläpitämällä, Salo-Peltokoski sanoo.

Hänellä onkin yksilötuntien lisäksi useita yhteisprojekteja. Konservatorion koko 39 hengen klarinettiluokka eskarilaisesta ammattiopiskelijaan osallistuu Vivaldi kevätkuntoon -projektiin, jossa harjoitellaan Vivaldin Kevät-kappaleen klarinettistemmat.

– Tavoitteena on koota kaikki ne yhteen ja tehdä vuoden muistoista kylkeen musiikkivideo, Salo-Peltokoski kertoo.

Videon ja äänitteen aikoo tehdä myös kahdeksan yläasteikäisen klarinetistin Kaverit-niminen ryhmä. Se tapaa normaalistikin joka viikko, mutta nyt Zoomin avulla.

Pienimpien soittajien Miniklarat-ryhmä taas on tällä viikolla säveltänyt oman Kevään kutsu -sävellykseen – etänä, mutta yhdessä.

Yhteydenpito oppilaisiin sekä opetusvideoiden ja muun materiaalin tuottaminen on teettänyt opettajille normaalia enemmän töitä. Salo-Peltokoski sanoo kuitenkin, että etäopetukseen on suhtauduttu mahdollisuutena ja uusia opetustapoja on kokeiltu innokkaasti.

– Normaali arki tuntuu varmasti helpolta, kun se palaa. Mutta yllättävän hyvin tämä on toiminut. Kun saa olla terve ja tehdä töitä, asiat sujuvat hyvin, toteaa Salo-Peltokoski.