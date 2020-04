Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Konstrundan 2020-osallistujat on valittu. Yhteensä 291 ammattitaiteilijaa, käsityöläistä ja muotoilijaa avaavat ateljeensa ja työpajansa yleisölle syyskuun toisena viikonloppuna 12.-13.9.2020. Pohjanmaalta osallistuvia taiteilijoita on 365 .

Tänä vuonna hakijoita tapahtumaan mukaan oli yli kolmesataa, useissa vierailukohteissa työskentelee enemmän kuin yksi henkilö ja siten mukana on noin 190

vierailukohdetta Eckeröstä Kuopioon ja Hangosta Inariin.

Kokkolassa pääsee tutustumaan keraamikko Merja Pohjosen työskentelyyn, Owe Åsvikin ateljeehen, Eeva Huotarin luoksesekä Marianne Kaustisen työtiloihin ja Kruunupyyssä Maria Forsblom avaa ovensa.

Pietarsaaressa ovensa avaavat Kerstin Sunabacka, Johan Sandås, Sara Sundqvist sekä Iren Mollgren.

Alkuvuosina Konstrundanin osallistujat olivat enimmäkseen ruotsinkielisiltä rannikkoalueilta, mutta viime vuosina kiinnostus ja osallistuminen on mukavasti kasvanut kielirajojen yli myös maan suomenkielisille alueille.

Konstrundan on vakiintunut tapahtuma, jota on järjestetty Suomessa vuodesta 2008. Konstrundanin tavoitteena on ammattimaisen nykytaiteen, käsityön ja muotoilun ymmärryksen lisääminen sekä luovan työn edistäminen.

Konstrundan tapahtuu syyskuun toisena viikonloppuna ja tavoitteena on saada valtakunnallisesti yli 15 000 kävijää.

Tapahtuman järjestelyt etenevät toistaiseksi, mutta mikäli koronatilanne edellyttää, niin tapahtuma siirretään tai perutaan.