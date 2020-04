Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Pajun viljelyä aletaan kokeilla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Innostus pajutöihin on saanut alan ihmiset pohtimaan, mistä pajusta käsitöitä kannattaa tehdä.

Vaikka pajua kasvaa Suomessa valtavat määrät, pajutöihin tuodaan materiaalia myös ulkomailta. Pajukurssilla Kokkolassa opettanut artenomi Minna Koskinenkin mainitsi juuri tilanneensa 20 kiloa espanjalaista pajua.

Syynä on se, että Suomesta ei saa tarpeeksi tasalaatuista pajua, ja niinpä nyt kehitelläänkin pajun viljelyä. Pajua on viljelty aiemminkin: 1900-luvun alussa ja vielä 1950-luvulla, ja sitä varten on ollut pajuyhtiöitä. 1960-luvulla muovi kuitenkin syrjäytti pajun.

– Nyt kun ekologiset arvot nousevat, pajukin tulee esiin, Minna Koskinen sanoo.

Keski-Euroopassa ei käytetä villipajua lainkaan, vaan siellä viljellään käsityöpajua, ja viljelyä varten on jo istutus- ja niittokoneetkin.

– Sekä viljellyllä että villillä pajulla on puolensa. Jos yhtä koria varten joutuu keräämään kaksi jätesäkillistä villipajua, niin siinä on aika urakka.

– Viljellystä pajusta saa tasalaatuista materiaalia, ja se on suoraan punontakelpoista. Poimintaan menee lisäksi aikaa, Minna Koskinen huomauttaa.

Hän toteaa myös, että ammattimaisuus jää vähemmälle, jos käytetään vain villipajua. Silloin keruuseen ja materiaalin käsittelyyn kuluu niin paljon aikaa, että tuotekehittely jää pakostakin vähemmälle. Niinpä harrastajat todennäköisesti tekevät tulevaisuudessakin käsityönsä villipajusta.

Myös ammattimaisista pajunpunojista jotkut ovat mieltyneet villipajuun, koska siinä on niin laaja värien kirjo.

Minna Koskinen kertoo punoneensa viljellystä pajusta ensi kertaa viime kesänä.

– Se oli aivan lumoavaa. Paju ei katkennut ollenkaan, eikä sitä tarvinnut jatkaa koko ajan.

Keski-Suomen maaseutukeskuksessa on meneillään EU-rahoitteinen käsityöpajuprojekti, joka selvittää käyttökelpoisimmat, viljelyoloihin soveltuvimmat pajut.

Koeviljelmiä on Vesannolla, Nilsiässä ja Rautavaaralla. Tähän mennessä on kartoitettu istutustiheyksiä ja valittu sopivia lajikkeita.

Kokeilussa on ollut niin suomalaisia kuin ranskalaisia, tanskalaisia ja latvialaisiakin lajikkeita.

Paju kasvattaa ensimmäisenä vuotena vain juuristoa, ja punontakelpoista varpua alkaa saada toisena vuotena. Varpusatoa paju tuottaa noin 15-vuotiaaksi asti. Nyt käsityöläiset testaavat eri pajujen punontaominaisuuksia.