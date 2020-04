ltaliasta mutkaton perusviini arkiruualle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Epicuro Rosso 2017,

Italia, 9,98 €

No nyt taas poimin mukaan myymälän lattiatasolta halvan italialaisen punaviinin kun sen nimi tarttui silmiin. Rooman alueen viinit eivät ole mitenkään kuuluisia tai huippulaatuisia, mutta uteliaisuus on viininmaistajan luonteenpiirteitä. Epicuro on kuitenkin vuosikertaa 2017 eli sillä on ollut riittävästi aikaa kehittyä kelvolliseksi. Toivottavasti nuorten italialaisten karvas kirsikkaisuus on jo pehmentynyt.

Sen tuoksu on kohtuullisen pehmeä, karhunvattua, kypsää vadelmaa, mansikkaa ja jopa hieman vaniljaa, mikä pääsee yllättämään. Se kieltämättä antaa tuoksulle vähän hienostunutta ulottuvaisuutta.

Kielellä on pelkällään maistettuna lähinnä hapankirsikkaa, herukkaa ja parkkihappoa, suu kuivahtaa nopeasti. Mutta se ei ole välttämättä huono asia. Viini kestää silloin hyvin ruokaa. Erityisesti pizzaa, lihapataa tai possua grillistä. Itse kokeilin kanan paistileikkeen sekä kasvisten seurassa ja ruuan kanssa tuo parkkihappo poistuu ja marjaisuus sekä piiloutuva vaniljaisuus paljastuvat. Yllättävän hyvä lattiaviini, eli saa halpisviinien sarjassa ansaitsemansa pisteet. Helppo kesäviini grillin viereen.