Kesämökki pystyyn alle 200 eurolla: Kai ja Sari Raution mökki on omalla pihalla – katso, mitä lupia ja veroja piharakennukset vaativat

Tiilet naapurin puretusta kellarista, kurkihirsi syntymäpäivälahjaksi ystäviltä, kattopellit toisen naapurin remontin ylijäämästä. Hämeenlinnalaiset Kai ja Sari Rautio rakensivat kevytrakenteisen pihamökkinsä aikanaan kierrätysmateriaalista, ja se myös pystytettiin talkoilla.

Kallein hankinta olivat ovi ja ikkunat. Ne ostettiin rakennuskierrätyskeskuksesta 40 eurolla.

– Rakennuskuluihin meni yhteensä korkeintaan sellaiset 200 euroa, Sari Rautio laskee.

Paritalon takapihalle pystytetty kesäkatos on palvellut nyt jo viitisentoista vuotta. Siellä on vietetty syntymä- ja nimipäiväjuhlia, juotu aamukahveja ja istuttu iltaa ystävien kanssa.

Tänä keväänä Rautiot avaavat pihakautensa tavallistakin suuremmin odotuksin. Kotona on tullut oltua tavallista enemmän koronakriisin takia, eikä ulkomaanmatkojakaan juuri nyt voi suunnitella.

– Kotoilusta on tullut vähän kuin tapa, ja koti tuli löydettyä uudestaan. Piha on haravoitu ja omenapuut leikattu tavallista aikaisemmin, Sari Rautio kertoo kantaessaan pihakalusteita ulos talvisäilytyksestä.

Pihasaunat, kesäkeittiöt ja erilaiset huvimajat ovat nyt suosittuja. Myös kaupunkien omakotialueilla tällaiset piha- ja talousrakennukset luovat viihtyisyyttä ja yksityisyyttä rajaamalla tonttia. Useimmat piharakennushankkeet vaativat kuitenkin rakennusluvan tai toimenpideluvan.

Lupa-arkkitehti Hanna Oijala Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonnasta painottaa, että rakennusvalvonnan tarkoituksena ei ole vaikeuttaa tai estää piharakentamista. Lupaprosessit ovat olemassa hankkeeseen ryhtyvän eduksi.

– Usein kuulee puhuttavan siihen sävyyn, että "rakennuslupa heltisi". Emme ole täällä jarruna, vaan auttamassa esimerkiksi sen arvioinnissa, tarvitaanko rakennusvalvonnan myöntämää lupaa vai ei, hän sanoo.

Lupaehdoissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi paloturvallisuuteen tai siihen, että rakenteet kestävät erilaisissa sääolosuhteissa. Myös naapurien kuuleminen sisältyy rakennusvalvontaan, jos rakentamisella on vaikutusta naapureihin esimerkiksi näkymien varjostuksen takia.

– Piharakennuksista syntyy naapureiden kesken helposti riitoja etenkin, jos naapuri ei tiedä, mitä viereisellä tontilla rakennellaan, Oijala kertoo.

Hänen mielestään rakennusluvan hankkiminen onkin hyvä tapa varmistaa naapurisopua.

Kai ja Sari Rautio alkoivat haaveilla pihamökistään, kun olivat aikansa katselleet takapihansa komeita mäntyjä. Suurten puiden alla ei oikein kasvanut mikään, ja he miettivät, miten tilan saisi käyttöön.

– Tykkäsimme olla ulkona ja koetimme keksiä, mitä tähän tontin nurkkaan saisi. Kun näimme ystävillämme kivan kesähuoneen, ajattelimme, että tehdäänpä mekin sellainen, he kertovat.

Takaseinä ja -nurkka muurattiin alun perin tiilestä, koska mökkiin sijoitettiin myös pieni kamiina. Se ei kuitenkaan vetänyt, joten se purettiin pois.

– Kamiina olisi hankintalistalla, mutta katsotaan nyt. Hyvin täällä on vilttien alla pärjätty näinkin, Sari Rautio pohtii.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen päätoimisena puheenjohtajana (kok.) työskentelevän Sari Raution mielestä kodin sisustuksessa saa näkyä kerroksellisuus. Hänellä on kotonaan huonekaluja ja esineitä mummolasta asti.

Myös kesämaja on eräänlainen kokoelmapaikka. Koristeet ja kalusteet muistuttavat ystävistä ja eri elämänvaiheista. Artekin ruokapöytä on Sari Raution lapsuudenkodista, sen ympärillä olevat penkit muisto Frankfurtista 1990-luvun puolivälistä. Kai Rautio on entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkovalmentaja, ja perhe asui Saksassa hänen pelivuosinaan.

Myös koriste-esineitä on ystäviltä eri puolilta Eurooppaa. Jopa mökin kurkihirsi oli ystävien syntymäpäivälahja Kai Rautiolle hänen täyttäessään 40 vuotta.

– Meillä ei ole omaa kesämökkiä, eikä aina ole ollut oikein aikaakaan lähteä mökille. Sanomme tätä kesämökiksemme, Rautiot kertovat.

Taajama-alueilla asemakaavassa on määritelty, mitä ja miten paljon tontille saa rakentaa. Esimerkiksi pihasaunat lasketaan talousrakennuksiksi.

Pihasaunan pystyttäminen edellyttää aina rakennuslupaa. Syynä on palovaaran ja mahdollisten savuhaittojen ehkäisy ja muut turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat seikat.

Luvan ehtona on kaupunkialueilla, että rakennus sopii miljööseen, haja-asutusalueilla taas maisemaan. Kaavassa sallittu rakennusoikeus ei saa ylittyä.

Jos haluaa pihasaunaansa erityisen hyvin varustellun saunatuvan, rakennus saatetaan tulkita toiseksi asuinrakennukseksi, eikä kaava välttämättä salli sellaista.

Asemakaavan lisäksi jokaisessa kunnassa on lakisääteinen rakennusjärjestys, jossa voidaan antaa yksityiskohtaisempia ohjeita ja vapautuksia pienten piharakennelmien kuten vajojen lupien hakemisesta.

Usein asemakaavaan liittyy myös ns. rakentamistapaohje. Sen tarkoitus on vaalia alueen viihtyisyyttä esimerkiksi julkisivujen ulkonäköä ja kadun varren kasvillisuutta koskevilla määräyksillä.

Lupa-arkkitehti Hanna Oijala myöntää, että maallikon saattaa olla vaikea tulkita lakipykäliä. Jos ei ole varma hankkeensa vaatimista luvista, kannattaa olla yhteydessä oman kuntansa rakennusvalvontaan.

– Me harkitsemme sitten, tarvitaanko lupia, ja neuvomme, minkälaisia kaavamääräyksiä alueella on.

– Alle viiden neliön rakennuksia ei lasketa mihinkään, mutta sitä suuremmat rakennukset ovat kiinteistöveron alaisia.

– Rakennuksen ominaisuudet ja varustelu vaikuttavat aina kiinteistöveron määrään. Liiteri tai lautamaja on toisessa ääripäässä verrattuna uuteen omakotitaloon.

– Jos rakennukselle on aikanaan haettu rakennuslupa, tiedot välittyvät verottajalle kunnan rakennusviranomaisilta. Verovelvollisen vastuulla on tarkistaa, että tiedot näkyvät kiinteistöverolapulla ja lisätä ne sinne, jos näin ei ole. Jotkut kunnat ovat tehneet myös tarkistuskierroksia, löytyvätkö piharakennukset rekisteristä.

– Piharakennukset ovat niin pieniä, että verokertymä ei juuri näy verottajalle. Emme ole ajaneet lukumääriä esiin tilastoista.

– Tässä tullaan määrittelykysymyksiin. Jos rakennus on yli viisi neliötä, kiinteistövero pitää maksaa. Siirreltävistä rakennuksista ei kuitenkaan tarvitse maksaa.