Pietarsaaren Toripysäköinnin suurin yksittäinen omistaja My Capital Ab Oy haettiin konkurssiin torstaina. My Capital on reilu kuukausi sitten konkurssiin menneen Mäenpää Rakennus Oy Byggnads Ab:n tytäryhtiö.

My Capitalin omistusosuus Pietarsaaren torin pysäköintiluolasta on 37 prosenttia.

Muut osakkeenomistajat pitävät tapausta valitettavana, mutta sen ei katsota vaikuttavan toriparkin toimintaan toistaiseksi millään tavoin.

Pietarsaaren kaupunginjohtaja Kristina Stenman vakuuttaa, että My Capitalin konkurssi ei sulje pysäköintiluolan portteja.

– Toripysäköinti Oy on itsenäinen yhtiö, jossa My Capital on ollut vain yksi merkittävä osakas.

Stenman ei kiistä, etteikö pysäköintiluolan käyttöaste olisi jäänyt odotettua alhaisemmaksi.

– Kyseessä on monen asian summa. Kestää aikansa, ennen kuin maanalaista pysäköintiä totutaan käyttämään, Vaasassakin tämä otti monta vuotta.

Pietarsaaren kaupungin omistusosuus toriparkkiyhtiössä on 15 prosenttia. Muut omistajat ovat Halpa-Halli, Bravida ja Heikki Seppälän omistama kiinteistöyhtiö Esplanadi.

Toripysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Seppälä ei myöskään näe, että parkkilaitoksen toiminta vaarantuisi.

– Konkurssipesä yrittänee joko etsiä uuden omistajan tai pyörittää toimintaa pesän lukuun.

Muille osakkaille ei Seppälän käsityksen mukaan koidu My Capitalin konkurssista vaaraa, koska velkaa tai saatavia osakkaiden välillä ei puolin ja toisin ole ollut.

– Omistus on omistusta, ei muuta.

Seppälä myöntää toriparkin riittämättömän käyttöasteen.

– Vetoaisin pietarsaarelaisiin, että sitä käytettäisiin enemmän. Todennäköisesti pysäköintihinnat ovat Suomen halvimmat, ja sinne pääsee helposti.

Pietarsaaren ydinalueiden liikenteen mekaniikka muuttuu loppuvuodesta merkittävästi.

– Kun Siikaluodon alikulku valmistuu, niin siitä tulee uusi pääväylä keskustaan. Toivottavasti tämä tuo enemmän ihmisiä keskustan alueelle ja myös toriparkkiin, pohtii kaupunginjohtaja Stenman.

Mäenpää-konsernin ja nyt myös My Capitalin konkurssi on nostanut pitkään velloneen pysäköintiluolakeskustelun uudelleen esille. Keskustan yrittäjät tuntuvat toivovan mieluummin lisää maksuttomia maanpäällisiä pysäköintipaikkoja.

Onko Kristina Stenman kaupungin viranhaltijana valmis myöntämään toriparkin epäonnistumisen?

– En missään nimessä. Se on rakennettu ja olemassa. Kehitys on ollut myönteistä ja oikeansuuntaista.

Stenman muistuttaa päättyvän talven poikkeuksellisuudesta. Vuotta aiemmin olivat säät ja kelit toisenlaiset, mikä näkyi toriparkin asiakasmäärissä.

– Asiakkaita oli silloin selvästi enemmän.

Toriparkki on maksullinen pysäköintilaitos, jolloin yrittäjien peräänkuuluttama maksuton maanpäällinen pysäköinti toimii tavallaan sen kilpailijana.

– Pysäköintimaksut ovat kaupungille yksi tulonlähde sille, että keskustasta pidetään huolta. Pietarsaaren keskustassa on moneen muuhun kaupunkiin verrattuna paljon maksuttomia pysäköintipaikkoja, Stenman näkee.

My Capitalin investoinnit Pietarsaaren keskustaan olivat Mäenpää-konsernin konkurssihetkellä yli 12,5 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli omistusta paitsi Toriparkissa, myös Jakob Centerissä sekä Irjalan korttelissa.