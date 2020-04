Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Toholampi

Toholammin kunta on avannut liikuntapuhelimen, josta saa neuvoja ja ideoita liikkumiseen korona-arjen keskellä juuri soittajan omien toiveiden ja toimintakyvyn perusteella. Liikuntapuhelimeen vastaa kunnan liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola.

Palveleva puhelin aloitti toimintansa pääsiäisviikolla 6. huhtikuuta. Liikuntapuhelin sai alkunsa siitä, kun Vilppola alkoi miettiä, mitä hän voisi tarjota kuntalaisille poikkeusolojen aikana.

– Verkossa on jo runsaasti tarjolla sekä tallennettuja että livejumppia, joten minä halusin keksiä jotain muuta, kertoo Vilppola.

Koska hänellä on paljon ideoita liikunnan harrastamiseen, tietoa hyvistä linkeistä ja intoa kertoa niistä eteenpäin, syntyi palveleva liikuntapuhelin.

– Vaikka netti on pullollaan erilaisia jumppavideoita, ei niitä ole välttämättä aikaa haeskella. Osa verkon livejumpista lähetetään taas vain tiettyyn aikaan, mikä ei sovi kaikille kotiliikkujille. Minä pyörin paljon verkossa ja tiedän hyviä linkkejä, joten minulla on kullekin soittajalle materiaalia valmiiksi olemassa, Vilppola kertoo.

Liikuntapuhelimeen voi soittaa arkipäivisin kello 10–14.

Esimerkiksi yli 70-vuotiaille Vilppolalla on antaa hyviä kotijumppaohjeita, jotka koostuvat muutamista perusliikkeistä. Ideoita saa myös Ikäinstituutista. Vilppolan on mahdollista hyödyntää palvelevassa puhelimessa myös Opetusministeriön Liikkuva aikuinen -hankkeen liikuntaohjeita, joita on jaettu kuntiin. Nuorille Vilppolalla on puolestaan varastossa linkkejä vauhdikkaampien jumppatuntien pariin.

Lapsiperheille Vilppolalla on vinkata monia helppoja ja kivoja ulkoilu- ja pihapelejä. Omalle pihalle voi tehdä vaikka taito- tai seikkailuradan tai leikkiä tuttua maa-meri-laivaa hieman sovellettuna.

– Osallistujia kehotetaan vuorotellen juoksemaan vaikka tietylle puulle, mutta eri tyyleillä, vaikkapa pomppien tai yhdellä jalalla hyppien. Keppariradatkin ovat suosittuja monissa perheissä.

Vilppola vinkkaa, että muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliiton verkkosivuille koottu leikkipankki, josta löytyy ohjeet yli 900 leikkiin. Liikkuva koulu jakaa puolestaan vinkkejä päivittäin Facebook-sivuilleen.

– Lapsiakin rauhoittaa, kun vanhemmat pystyvät hetken aikaa touhuamaan jotain heidän kanssaan. Yleensä juoksemme kieli vyön alla paikasta toiseen, mutta minusta tämä poikkeusaika tulisi käyttää nyt myös rauhoittumiseen.

– Olen kehottanut ihmisiä tutustumaan nyt myös lähikuntien ulkoliikuntapaikkoihin.

Toholammin kunnan vakituisille liikuntaryhmäläisille Vilppola on perustanut oman WhatsApp-ryhmän, jossa hän antaa joka viikko uuden liikuntatehtävän.

– Yritämme tavoittaa näin sekä niitä, jotka ovat jo mukana toiminnassa, että aivan uusia liikkujia.

Liikuntapuhelimen lisäksi Vilppola julkaisee viikoittain viikon liikunta- ja ruokavinkin sekä kunnan verkko- että Facebook-sivuille.

– Olen pyrkinyt ottamaan mukaan mahdollisimman yksinkertaisia ruokavinkkejä, jotta lapsetkin pystyisivät olla mukana ruoanlaitossa. Esimerkiksi viikon 16 vinkeissä oli mukana appelsiinikiisseli, joka valmistuu helposti, vihjaa Vilppola.

Liikuntavinkeissä hän pyrkii antamaan neuvoja muun muassa lihaskuntoharjoitteluun.

– Olen huomannut, että ne, jotka ovat tottuneet käymään kuntosalilla, kaipaavat nyt vinkkejä lihaskunnon ylläpitämiseen.

Viikoittainen liikuntavinkki sisältää ohjeen myös lapsille. Esimerkiksi viikon 16 vinkeissä lapsia kehotetaan puhaltelemaan pihalla saippuakuplia ja ottamaan niitä kiinni.

Ennen kaikkea Vilppola kehottaa ihmisiä ottamaan päivittäisen liikuntahetken tavaksi, jonka suorittaa aina tiettyyn aikaan. Hän haastaakin kuntalaiset kyykkyhaasteeseen.

– Haastan kaikki tekemään 30–50 kyykkyä päivässä. Kun sen tekee tiettyyn aikaan päivästä, siitä tulee tietty tapa ja rutiini, josta tulee paremmin pidettyä kiinni.

