Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomi toimii, mutta koville se ottaa

Yksittäisten sanojen merkitys on joskus yllättävän suuri. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli varmasti tarkasti miettinyt viestiään suomalaisille, kun hän yhdessä pääministeri Sanna Marinin ja kansalaisjärjestöjen kanssa avasi perjantaina Suomi toimii -kampanjan.

”Tämä pirulainen on voitettavissa, me nujerramme sen”, Niinistö ikään kuin personoi koronaviruksen kansakunnan yhteiseksi viholliseksi. Sitähän se onkin. Korkeimman valtiollisen vallan ryydittämänä aloitettu tsemppauskampanja oli sekin varmasti vakaan harkinnan tulos. Harkinta myös osui oikeaan.

On päivänselvää, että viikkokausia jatkunut – ja ties kuinka monta viikkoa vielä jatkuva – poikkeustila alkaa puristaa vanteena itse kenenkin päänuppia. Katteetonta toivoa tai toiveajattelua ei kriisiaikoina pidä lietsoa.Toivon näkökulmasta muistuttaminen sen sijaan on välttämätöntä. Muuten ei kukaan jaksa. Suomi kyllä toimii niin kuin sen tällä hetkellä annetaan toimia, mutta yhä kovemmalle se ottaa.

Alkaa sekin pikkuhiljaa turruttaa ja suoranaisesti tympäistä, että toista kuukautta meille on kerrottu epidemian olevan ”vasta alussa”. Ei kai alkua voi sentään loputtomiin kestää? Kai jossain vaiheessa aletaan edes lähestyä keskikohtaa eli epidemian huippua?

On ymmärrettävää, että esimerkiksi tällaisiin kysymyksiin on mahdotonta antaa tarkkaa vastausta. Kimpussamme on ”pirulainen”, jonka aiemmista toimista ei ole käytettävissä tietoa. Sitä on tietysti ehtinyt alkuvuoden ajan kerääntyä, mutta edelleenkin niin terveyteen kuin talouteenkin liittyvät ratkaisut perustuvat parhaisiin arvauksiin.

Suomi on ottanut käyttöön koronakriisissä ns. hybridimallin. Ensin hidastetaan viruksen leviämistä riittävästi, sitten aletaan purkaa rajoituksia asteittain ja pidetään samalla virus aisoissa. Se onnistuu laajalla testaamisella, tartuntaketjujen nopealla jäljittämisellä ja altistuneiden tehokkaalla eristämisellä.

Ajoitus on tässäkin mallissa kaiken a ja o. Ensi viikko kertonee mitkä ovat valitun tien seuraavat etapit. Uudenmaan sulun purkaminen oli ensimmäinen askel. Nyt sitten odotetaan linjauksia kesän yleisötilaisuuksista sekä lähiopetuksen mahdollisesta käynnistämisestä kouluissa.

Jospa kesä olisi sittenkin normaalimpi kuin pahimmassa skenaariossa sen on arveltu olevan. Sitä toivovat hartaasti ihan kaikkien kansalaisten lisäksi erityisesti niiden isojen tapahtumien järjestäjät, jotka eivät ole peruutuspäätöstä vielä tehneet.