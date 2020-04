Keskipohjanmaan päätoimittajalta: On tullut tunnuksen aika – Olen tainnut harrastaa aika lailla (keskustalaista) aluepolitiikkaa

On ollut havahduttavaa huomata, miten uusmaalaiset ovat loukkaantuneet siitä, että heitä ei haluta koronaviruksen pelossa muun Suomen mökkipaikkakunnille. Herkkähipiäisyyttä on siis liikkeellä. Tämä laittaa miettimään, jopa menemään itseensä.

Koko mökkiasia on noussut isoon rooliin koronaviruspandemian ohjeistuksessa. Pääministeri Sanna Marin on tälläkin viikolla korostanut, että mökeille ei pidä mennä. Ohje on tietysti yksioikoinen, mutta ehkä niin pitää olla. Eiväthän kaikki mökit ole kaukana kotoa, toisen sairaanhoitopiirin alueella. Toisaalta, jos annetaan vaihtoehtoja, on helppo luisua tulkitsemaan poikkeuksia itselle mieluisiksi. Minäkin haluaisin mökille Savonlinnaan.

Perjantai-iltana oli tv-uutisissa Yle Mikkelin toimittaja Petri Vironen tarkkailemassa Etelä-Savoon tulevaa liikennettä, josko uusmaalaiset olivat lähteneet sankoin joukoin liikkeelle. Eivät olleet, vielä.

Keski-Pohjanmaalta käsin on ehkä vaikea hahmottaa mökkiasian isoa roolia, mutta itäsuomalaisena loma-asukkaana tajuan sen oikein hyvin. Monet eteläsavolaiset kunnat muuttuvat kesäisin kuin taikaiskusta loma-asukkaiden saapuessa. Joillakin pienillä mökkipaikkakunnilla asukasmäärä moninkertaistuu kesäisin.

Loma-asukkaista elävillä paikkakunnilla kysymys on pitkälti toimeentulosta. Kunnanjohtajan tai kauppiaan on vaikea toivoa julkisuudessa, että mökkiläiset pysyisivät poissa. Jos olisin Mäntyharjun kunnanjohtaja, tuskin pystyisin mielessäni toivomaan, että loma-asukkaat jättäisivät kesän 2020 väliin.

Mökkeilyyn liittyvät rajoitukset ovat edelleen järkeviä, kun suurin osa Suomesta on Uusimaata jäljessä koronavirustartunnoissa. Sairaus leviää ihmisten välityksellä, mutta eihän mökkiviikonloppuun välttämättä liity kaupassa käyntiä tai ihmisten tapaamista. Tämä koskee uusmaalaisia ja kaikkia muitakin.

On pakko tunnustaa, että olen jo vuosikausia harrastanut (keskustalaista) aluepolitiikkaa ja hakemalla hakenut vastakkainasettelua pääkaupunkiseudun ja maakuntien välillä. On ärsyttänyt aika pitkään sellainen asenne, että maakunnat on jokin yhtenäinen mitätön alue kehäkolmosen ulkopuolella. Kannattaa katsoa vaikkapa kartta vientituloista. Meillä on Suomessa hyvin monenlaisia maakuntia eivätkä köyhimmätkään ole valinneet asemaansa varta vasten.

Valtava suojelunhalu näitä maakunnissa asuvia ihmisiä kohtaan herää joka kerta, kun syntyy vaikutelma, että Helsinki elättää muun Suomen. Näinhän ei faktojen valossa ole. Emmekä me kaikki elä maakunnissa siksi, että on pakko. Asun erittäin vapaaehtoisesti Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla. Olen jopa varta vasten muuttanut tänne kaksi kertaa.

Kun lauantaina kuljin pitkin merenrantaa raikkaassa kevättuulessa, tunsin läikkyvää iloa. Ymmärrän hyvin ajatuksen, että koronaviruspandemia muuttaa elämäntapoja ja saa meidät miettimään jopa perimmäisiä kysymyksiä. Mikä elämässä on tärkeätä ja millaista elämää haluan viettää.

Vastaus on ainakin omalla kohdallani, että mielekästä elämää, jossa tehdään mukavia ja merkityksellisiä asioita eikä asetella pyöreitä kiviä tien reunaan tai tehdä muuta joutavaa.

En usko pandemian vaikuttavan siihen, että ihmiset suurin joukoin muuttaisivat pois pääkaupunkiseudulta maaseudun rauhaan. Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen luottaa Keskipohjanmaan haastattelussa (tilaajajuttu) kuntansa vahvuuuksiin selvästi enemmän ja toivon hänen olevan oikeassa. "Koronatilanteessa konkretisoituu, että ihmiset haluavat olla omassa rauhassa – korona myös opettaa olemaan omassa rauhassa. Uskon, että Lestijärvellä on nyt monessakin mielessä myönteinen tulevaisuus."

Samassa jutussa aluetutkija Timo Aro ei puolestaan usko, että vielä pystyisi tekemään arvioita koronan vaikutuksesta aluekehitykseen. MDI:n johtavan asiantuntijan mukaan on tärkeää erottaa toisistaan hetkellinen, lyhytaikainen vaikutus suhteessa keskipitkän aikavälin tilanteeseen.

Lyhyellä aikavälillä voin kertoa, että tänäkin lauantaina istun kirjoittamassa kodin yläkerrassa ikkunan ääressä ja katselen samalla tuulista merta. Aiempina viikonloppuina pesävärkkejä hakeneet harakat ovat kaikonneet. Ehkä pesä on valmis. Nyt pihaan on ilmaantunut pieni jänis, jonka touhuja voisi seurata loputtomiin. Hiukan laiha näyttää olevan, mutta niin vikkeläkinttuinen, että pärjää. Koronakevään lisäksi tämä on ehkä jäniksen vuosi. Ainakin joiltakin osin, joillekin meistä.