Kahdeksan kautta, 25 pelaajaa. Siinä Kokkolan Tiikereiden ulkomaalaispelaajien määrä kausina 2011–19. Tämä kesken jäänyt kausi oli muuten ainut, jonka Tiikerit veti läpi täysin kotimaisin voimin.

Kahdeksan kauteen mahtuu tietysti monenlaista pelaajaa: tähtiä, rivimiehiä, pettymyksiä, floppejakin.

Ilkka Tanttinen on seurannut Tiikereiden liigataivalta näköalapaikalta peleissä ja harjoituksissa. Rooli on vaihdellut joukkueenjohtajasta vip-tilaisuuksien vetäjään ja tv-kommentaattoriin.

Ennen kuin Tanttinen alkaa käydä läpi pelaajia hän huomauttaa olennaisesta lähtökohdasta.

– Siihen onnistuuko ulkomaalaispelaaja vaikuttaa moni muukin seikka kuin pelkkä pelaajan taitotaso. Pelaajan tulee sopia rooliin, johon hänet on hankittu. Hänen pitää sopia valmentajan pelisapluunaan ja joukkuekemiankin on natsattava. Tiikereissä pettymykseksi jäänyt pelaaja on voinut sen vuoksi onnistua jossain muualla.

Jättikokoinen bulgarialainen Bogomil Anachkov pelasi Tiikereissä kaudella 2011-12. Jukka Lehojärvi

Mutta lähdetään kaudesta 2011–12, jolloin liiganousijan riveihin hankittiin mm. bulgarialainen 207 senttinen, yli satakiloinen mörssäri Bogomil Anachkov.

– Anachkov oli jäänne itäblokin voimalentopallosta, hän ei sopinut esimerkiksi liikkuvuudeltaan nykylentopallon vaatimuksiin. Sellainen kuva jäi, että hänet oli ostettu mittanauhalla. Anachkovista oli kovat odotukset kuten isokokoisille pelaajille yleensäkin on, mutta niitä hän ei pystynyt täyttämään.

– Miehen asenne oli kuitenkin hyvä ja hänellä oli kova halu päästä pelaamaan. Oli loukkaantumisiakin, eikä senkään vuoksi oikein riittänyt pelien loppuun asti. Muistan, kun yhdessä pelissä hän vahingossa tyrmäsi libero Lauri Kermisen sairaalakuntoon.

– Nousijajoukkueessa pelannut hakkuri Adrian Szlubowski taas hukkasi suurin piirtein ensimmäisessä pelissä itseluottamuksensa eikä löytänyt sitä koko kauden aikana. Mutta sen jälkeen Szlubowski pystyi pelaamaan ammattilaisena pitkän uran. Hän on yksi osoitus siitä, että onnistuminen vaatii oikean joukkueen ja pelitavan.

– Edelleen on elävästi mielessä näky ennen ensimmäistä liigasyksyä, kun Rantakatua kohti keskustaa polkivat Anachkov, Adrian Szlubowski ja Eric Wooldridge liian pienillä polkupyörillä. Silloin kävi mielessä, että mitähän tuostakin tulee. Sekalaisen seurakunnan maku jäi, mutta liigapaikka säilyi.

Se oli pääasia ja pohja tulevaan menestykseen.

Joen Kleinin mallia tuuletuksesta kevään 2013 neljännessä finaalissa Salossa. Clas-Olav Slotte

Seuraavalla kaudella joukkueeseen tuli mm. Joe Klein.

– Hän oli hieno ja postiviinen persoona ja pelaajana varmasti hinta-laatu -suhde oli kohdallaan. Jos miinuspuolia hakee, niin Kleinillä oli tyylinä pelata omille tilastoilleen ohi joukkueen taktiikan. Tästä hän joutuikin törmäyskurssille (Tommi) Tiilikaisen kanssa, jolle joukkue oli aina tärkein. Kaksikko otti tästä joskus yhteen ja taisipa Tommi jossain peleissä vetää Kleinin vaihtoonkin juuri tästä syystä.

– Klein lähti täältä Loimuun ja keräsi komeat tilastoluvut, kun joukkueessa oli erilainen pelitapa kuin Tiikereissä. Henri Tuomen valmentamissa joukkueissa keskipelaajilla onkin ollut vapaampi rooli.

Kolme kautta Tiikereissä pelannut Romans Sauss lukeutui valmentaja Tiilikaisen luottopelaajiin. Slotte Clas-Olav

Latvialainen Romans Sauss pelasi Tiikereissä kolme kautta.

– Hänkin oli itäblokin lentopallon kasvatteja, mutta osasi sopeutua Tiilikaisen nykylentiksen vaatimuksiin. Hänestä tuli Tommin luottopelaaja, jonka hän vei mukanaan Saksaan. Sauss oli erinomainen pelaaja, joka osasi tehdä muistakin parempia. Persoonana ehkä pidättyväinen julkisuuteen päin, mutta joukkueen sisällä aina ystävällinen ja hyvällä tuulella. Erinomainen joukkuekemian kannalta.

Japanilainen Taichiro Koga toi mukanaan uusia ulottuvuuksia liberopelaamiseen. Jukka Lehojärvi

Kaudella 2015–16 liberona hurmasi Taichiro Koga.

– Ilmiömäinen kaveri, en osaa oikein edes kuvailla miten hyvä, mutta ylitti kaikki odotukset ja toi liberopeliin uusia ulottuvuuksia. Tyyppinä en niin hyvin päässyt häntä tuntemaan osin kielimuuristakin johtuen. Ulospäin aasialaista pidättyvyyttä, mutta joukkueen sisällä osasi kuulemma heitellä sarkastisia huomautuksia. Pariisissa Ranskan liigassa ei pystynyt loistamaan samalla tavalla, kun ei pelannut voittavassa joukkueessa.

– Koga oli erinomainen, mutta Kokkolassa on nähty mielestäni vielä parempikin libero, kun puolalainen Pawel Zatorski pelasi täällä CEV-cupissa Zaksan paidassa. Zatorski oli eleetön, mutta liberopelin täysin hallinnut lentopalloilija.

Kun Puola voitti maailmanmestaruuden 2018, Zatorski palkittiin MM-kisojen parhaana liberona.

Pelin henki kaudella 2016-17: Steven Hunt iskee palloa Conor Eatonin passista. Hakkuri Antti Ropponen (vas.) seuraa taustalla, verkolla Antwain Aguillard. Jukka Lehojärvi

Sitten tuli se kauhea kausi 2016–17.

– Meillä oli paikka Mestarien liigan karsinnassa ja joukkueeseen oli sen vuoksi pakko satsata. Se oli pakon edessä kasattu joukkue, jossa oli vääriä persoonia väärillä paikoilla. Kenellä tahansa valmentajalla olisi ollut sen kokoonpanon kanssa vaikeaa.

– Joukkueen avainpaikoilla Conor Eaton–Steven Hunt–Enderwin Herrera ei tullut kolmikkona toimeen ja se heijastui koko joukkueeseen. Eddy on mahtava tyyppi, mutta tässä tapauksessa hän antoi kemiaongelmien mennä tunteisiin, eikä pystynyt käsittelemään niitä oikealla tavalla. Joukkueen suomalaisistakaan ei ollut sillanrakentajiksi.

– Hakkuri Antti Ropponen oli käytännössä koko kesän maajoukkueen mukana. Yhteispeli Eatonin ja Ropposen välillä oli vaikeaa: Ropposen palattua joukkueharjoituksiin kaksikko ehti olla vain 2-3 viikkoa ennen kauden alkua yhdessä, eikä homma lähtenyt toimimaan. Eaton ei ollut tottunut vasurihakkuriin, eikä yhteistä säveltä "Ranen" kanssa löytynyt. Ropponen lähtikin tuon kauden jälkeen Loimaalle.

Eaton ja Hunt pelasivat sitten paljon keskenään. Kanadalainen Hunt oli jännä persoona. Parhaimmillaan voitti Tiikereille yksin pelejä ja teki kentällä mitä halusi. Esimerkiksi Minskin kaataminen oli liki täysin Huntin ansiota. Mutta sitten hänelle tuli myös ohi-pelejä, joissa mikään ei onnistunut. Epätasainen kausi ja loppua kohden taso laski koko ajan.

– Oliko sitten huonon joukkuekemian vai minkä seurausta, mutta ongelmia riitti tuolla kaudella myös kentän ulkopuolella. Älyttömän vaikea kausi.

Ruotsalaishakkuri Fredric Gustavsson pelasti panoksellaan Tiikereiden sarjapaikan kaudella 2017-18. Clas-Olav Slotte

Kauden 2017–18 pelastajaksi tuli ruotsalainen Fredric Gustavsson.

– Tuli kesken kauden, ehti pelata loukkaantumisen vuoksi vain vähän aikaa, mutta nosti silti esityksillään myös muiden itseluottamusta. Teki virheitä, mutta uskalsi tehdä niitä ja hoiti ison urakkansa ammattimiehen tavoin. Gustavsson ei herättänyt pukukoppikäytävällä olemuksellaan huomiota, mutta kentällä oli pelimies.

– Ihmisenäkin Gustavssonista jäi sosiaalinen ja positiivinen kuva. Ruotsalaisena sopeutui helposti joukkueeseen

Toissa kaudella Edvarts Buivids (oik.) sai verkolla vastaansa Akaalle siirtyneen ex-tiikeri Enderwin Herreran. Clas-Olav Slotte

Kaudella 2018–19 latvialaiselta Edvarts Buividsilta odotettiin enemmän.

– Buivids näytti kauden alla harjoituksissa tosi hyvältä, muttei pystynyt peleissä lähellekään samaan tasoon. Samat sanat pätevät myös toiseen latvialaiseen Aleksandrs Kudrjashovsiin. Molemmilla oli taustaa itäblokin voimalentopallosta, eivätkä he oikein mukautuneet lentopalloon, jota valmentaja Mikko Keskisipilä halusi joukkueen pelaavan.

Myös Buividsilla itsellään oli kovat odotukset ensimmäisellä ulkomaankeikallaan. Kun ne eivät toteutuneet, hukkasi itseluottamuksensa. Koti-ikäväkin vaivasi, ajatukset olivat Latviassa tyttöystävän luona. Toisaalta en yhtään ihmettele, että hän onnistui päättyneellä kaudella Sveitsissä, jossa rooli ja pelityyli olleet todennäköisesti erilaiset.

Tanttisen top 3: Taichiro Koga, Edgardo Goas, Romans Sauss.

– Goas oli passarina aivan virtuoosi, mutta kentän ulkopuolella oman tiensä kulkija. En välttämättä haluaisi häntä vävypojakseni. Goas oli passarina todella taitava ja hänen tulonsa oli sinetti ensimmäiselle mestaruudelle. Ihan hyvin tällä listalla olisi voinut olla "Lelun" valitsema Steven Kehoekin. Hän puolestaan oli enemmän joukkueen kautta peliä ajatteleva passari, joka osasi erinomaisesti rytmittää peliä.

John Klanacista olisi voinut saada enemmän irti. Hymy huulilla myös Happy-Joe Kleinilla. Jukka Lehojärvi

Loppuun vielä yksi Tanttinen jossittelu:

– Edelleen harmittaa se, että ensimmäisellä mestaruuskaudella joukkueessa pelanneesta amerikkalaisesta John Klanacista ei saatu syystä tai toisesta kaikkea potentiaalia irti. Ihmisenä hän oli hieno persoona, syvällinen ajattelija. Pelaajana Klanac ei oikein paikkaansa löytänyt, vaikka oli taitava ja hänellä oli huima lyöntikorkeus. Osaltaan siihen vaikutti sekin, että "Lelu" Ojansivu tuli kesken kauden mukaan, jonka jälkeen "Upi" Sivula siirtyi yleispelaajaksi. Klanacia käytettiin loppukaudesta lähinnä "syöttöjokerina".

Toisaalta paha ketään syyttääkään, kun tuloksena oli seurahistorian ensimmäinen mestaruus.

