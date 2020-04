Outi Airola kirjoittaa lauantain Keskipohjanmaassa osuvasti, että huostaanottoja tehdään Suomessa aivan liikaa. Vuonna 2018 kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä oli 18544 ja avohuollon asiakkaana oli 54883 lasta ja nuorta (thl). Taloudellisesti tämä on suuri sijoitus ja kertoo myös siitä, että perheitä ei ole onnistuttu auttamaan ajoissa tai toimenpiteet eivät ole auttaneet perhettä tai nuorta riittävästi.

Sijoitus on kipeä asia niin vanhemmalle kuin lapselle tai nuorelle. Vaikka lapsen sijoitus voi olla elämän suurin tragedia se voi olla ja sen tuleekin olla myös mahdollisuus niin lapselle kuin vanhemmillekin. Lastensuojelun toimenpiteet on tarkoitettu perheiden avuksi ja tueksi ei uhaksi. Päihderiippuvuus ei ole ”vahinko” eikä sijoitustoimia tehdä kenenkään kertakännin seurauksena. Riippuvuuteen ei liity mitään gloriaa.

Sijoituspäätös perustuu lastensuojelulakiin, eikä pitkäaikaista sijoitusta tehdä koskaan hetken mielijohteesta. Sijoituksella pyritään turvaamaan lapselle turvalliset kasvuolosuhteet ja se tehdään mikäli lapsi ei ole turvassa kotonaan tai itseltään. Sijoitus pyritään tekemään yhdessä vanhempien kanssa, mutta ongelmien ollessa vakavia tai pitkäkestoisia voidaan tehdä huostaanotto, joka on aina viimesijainen toimenpide. Ennen huostaanottoa perheeseen on yleensä tehty auttamistoimia. Useiden tutkimusten mukaan päihteitä runsaasti käyttävien vanhempien lapsilla on selvästi kohonnut riski kasvuolosuhteiden heikkenemiseen ja päihdeperheiden lapsia otetaan muita useammin huostaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Perheissä, joissa päihderiippuvuus tulee esille lasten oireiluna ja joku ulkopuolinen puuttuu lapsen käyttäytymiseen on riippuvuussairauden oirehdinta perheen sisällä jatkunut jo pitkään. Lapsi on useimmiten lojaali vanhemmilleen vaikka koti ei olisikaan turvapaikka. Lapsen surulliseksi tehtäväksi voi muodostua vanhempiensa suojeleminen. Se on liian raskas taakka lapselle ja seuraukset voivat kantaa pitkälle aikuisuuteen.

Päihderiippuvuutta ei läheskään aina havaita ajoissa ja riippuvainen itse on yleensä viimeisenä tunnistamassa ja myöntämässä sairauttaan olipa kyseessä vanhempi tai nuori. Mikäli riippuvuutta ei tunnisteta tai se pysyy vuosia piilossa, siitä ehtii aiheutua vaikeasti hoidettavia ongelmia. Oikea-aikainen apu ja puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää ja säästää kustannuksia.

Päihderiippuvuuden ymmärtäminen etenevänä sairautena on tärkeää koko yhteiskunnassa, jotta häpeä sairauden ympärillä ei estä ihmisiä hakemasta apua itselleen ja läheisilleen ajoissa. Päihdesairauden ymmärtäminen koko laajuudessaan mahdollistaa varhaisen avun, ymmärtämättömyys sairauden etenemisen.