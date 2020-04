Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Hermes on tehnyt tulevan kauden kattavan sopimuksen viime kaudella ykkösmaalivahdiksi nousseen Vilho Heikkisen kanssa. Heikkistä tulevalla kaudella haastaa Oulun Kärppien sopimusvahti Joel Blomqvist.

Vilho Heikkinen pelasi viime kaudella ensimmäisen täyden kauden Mestiksessä saaden vastuuta yhteensä 33 sarjaottelussa. Heikkinen on Oulun Kärppien kasvatti. Oulun alueen juniorijoukkueiden lisäksi Heikkinen on pelannut yhden kauden Ranskassa, kun kausi 2014–15 vierähti Reimsin U18-joukkueessa. Heikkiseltä löytyy C-nuorten Suomen mestaruus, B-nuorten Suomen mestaruus sekä A-nuorten hopeamitali. A-nuorissa Heikkinen torjui kaudella 2017–18 sarjan parhaalla torjuntaprosentilla.

Heikkinen jatkaa mielellään Kokkolassa

– Kokkola on hyvä paikka kehittyä. Meillä oli viime kaudella laadukas joukkue, joten on hyvä fiilis jatkaa Hermeksessä. Oma tavoitteeni tulevalle kaudelle on kehittyä maalivahtina, Heikkinen sanoo seuran tiedotteessa.

Joel Blomqvist saapuu Kokkolaan yhteistyöseura Oulun Kärpistä, johon 18-vuotiaalla maalivahdilla on kauteen 2022–23 saakka ulottuva sopimus. Blomqvistin laina on sovittu kauden mittaiseksi, mutta Kärpillä on mahdollisuus kutsua maalivahti tarvittaessa takaisin Ouluun.

Blomqvist on Uudenkaarlepyyn kasvatti ja hän aloitti uransa Muik Hockeyssä. Blomqvist on voittanut kaudella 2018–19 nuorten liigamestaruuden Kärpissä. Kuluvalla kaudella maalivahti valittiin sarjan parhaaksi maalivahdiksi, valinta osui myös All Stars -kentälliseen.

Blomqvist saapuu Kokkolaan positiivisin mielin.

– Kovalla innolla lähden hakemaan uusia haasteita ensimmäisestä aikuisten kaudesta Mestiksessä. Tulevaisuuden omat tavoitteeni on päästä pelaamaan Liigassa ja NHL:ssä. Tulevan kauden tavoite on saada mahdollisimman paljon peliaikaa ja kehittyä, Blomqvist kertoo tiedotteessa.

Urheilujohtaja Pasi Tuukkanen on tyytyväinen siitä, että ensi kauden maalivahtikaksikko on koossa jo hyvissä ajoin.